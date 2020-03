| Af

VRE – Vat Identification Number ( www.v-r-e.eu )

VRE published by Your Business at Net GmbH

Spaldingstr. 218

DE-20097 Hamburg

VAT- DE 325012456

Managing Director Monica Ziegelmütter

Tel. +49 40778800

Ny spiller på markedet VRE (Vat Identification Number) (v-r-e.eu), der er tale om en ny variant af EU Business Register, som sender tvivlsomme opdateringsskemaer til virksomheder, og hvor mange uheldigvis returnerer den gratis opdatering de troede, der var tale om, men i virkeligheden har de tegnet sig for en 3 årig aftale med et totalt ukendt firma, hvor deres serviceydelse ikke er brugbar i nogen som helst sammenhæng.

Vi har set skrivelser fra bla. EU-bussiness register helt tilbage fra 2009/2010 og med jævne mellemrum efterfølgende og med forskellige firmanavne, men gennemgående med samme tekster og samme inkassobureau og advokatfirma (ejet af samme ejerkreds), hvor vi på baggrund af kunder, der er kommet i klemme har varetaget deres interesser og hjulpet dem ud af aftalen uden de skulle betale noget som helst til disse firmaer.

Der er tale om typisk spammail fra disse virksomheder og her i dette tilfælde har de ofret et frimærke på at sende dette skema til vores virksomhed.

Så pas på derude, hvis i modtager lignende, så læs alt igennem og send ikke noget skema tilbage med underskrift – I vil blive opkrævet efterfølgende og skal slås med dem og deres inkassovirksomhed.

Vi har løbende igennem årerne hjulpet mange virksomheder, der er kommet i kløerne på denne type virksomhed, så hvis i ved en fejl har sendt lignende svarskema tilbage og står med rykkerskrivelser, inkassovarsler mv. så ring gerne for et råd.

Det er vigtigt aldrig at betale til virksomheder som disse, det viser sig dog at de tilsyneladende lever i bedste stil og derved må nogle finansiere deres virke.

Pas på derude og hold øje med Post Nord og tilsendte e-mail.

Del gerne dette indlæg, så de bliver stoppet hurtigst muligt.