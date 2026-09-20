“Når det regner på præsten, drypper det på degnen.”

Det gamle danske ordsprog er faktisk en ganske god beskrivelse af tankegangen bag det, der inden for SEO kaldes tiered linkbuilding.

Princippet er, at man ikke alene bygger links direkte til det website, man ønsker at styrke. Man bygger også links til de sider, der allerede linker videre til websitet.

Man arbejder typisk med flere niveauer:

Tier 1 er links, der peger direkte på dit website.

Tier 2 er links, der peger på siderne i Tier 1.

Tier 3 er links, der igen peger på siderne i Tier 2.

Strukturen kan derfor meget enkelt illustreres sådan:

Tier 3 → Tier 2 → Tier 1 → dit website

Tanken er, at linkværdi kan bevæge sig gennem flere led. Hvis en ekstern side linker til din virksomhed, kan man forsøge at styrke netop denne side.

Det kan eksempelvis ske ved at skaffe relevante links til siden. En del af den ekstra værdi kan derefter potentielt bevæge sig videre gennem linket til dit eget website.

Jo længere væk – desto lavere kvalitetskrav

En vigtig del af den klassiske tiered linkbuilding-model var kvalitetskravene. De største krav blev normalt stillet til de links, der befandt sig tættest på det website, man ønskede at optimere.

Et Tier 1-link skulle helst komme fra et ordentligt og relevant website. Det var trods alt dette link, der pegede direkte på hovedsitet.

På Tier 2 kunne kravene være lavere.

Og når man nåede ud til Tier 3 – og nogle gange endnu længere – kunne kvalitetskravene være meget beskedne.

Det var her, de links, vi i daglig tale kunne kalde skodlinks, ofte kom ind i billedet.

Det kunne være links fra mindre interessante websites, kataloger, profiler og kommentarer. Det kunne også være masseproducerede sider eller andre steder, man aldrig ville ønske skulle linke direkte til virksomhedens primære website.

Logikken var ganske enkel:

Jo længere væk fra hovedsitet linket befandt sig, desto mindre bekymret var man for kvaliteten af det enkelte link.

De dårligste links skulle ikke nødvendigvis styrke virksomhedens website direkte. De skulle styrke Tier 2.

Tier 2 skulle derefter styrke Tier 1, som til sidst skulle sende noget af værdien videre til hovedsitet.

Det skabte samtidig en form for afstand mellem de dårligste links og det website, man faktisk ønskede at beskytte.

En teknik jeg selv har arbejdet med

Jeg arbejdede selv med denne metode i betydeligt større skala tidligere. Det var blandt andet i den periode, hvor jeg arbejdede med IP delivery-websites.

Dengang kunne både første, andet og tredje led i en linkstruktur være værdifulde. Det var derfor muligt at opbygge ganske omfattende linkhierarkier.

Det interessante var ikke kun at skaffe et godt direkte link. Man kunne også arbejde med værdien af det website eller den konkrete side, som leverede linket.

Hvorfor overhovedet bygge links til et link?

Forestil dig, at du i dag har fået en artikel på et eksternt website. Artiklen indeholder et relevant link til din virksomhed.

Artiklen er måske indekseret og ser umiddelbart fin ud. Men selve siden har næsten ingen eksterne links og meget begrænset selvstændig styrke.

I stedet for straks at købe eller skaffe endnu et direkte link til dit eget website kan tanken derfor være:

Kan vi gøre det eksisterende link mere værdifuldt ved at styrke siden, som linket ligger på?

Det er i sin enkleste form stadig tankegangen bag tiered linkbuilding.

Men det er ikke længere den samme verden

Søgemaskinernes vurdering af links er blevet langt mere avanceret. Et link bliver ikke automatisk værdifuldt, blot fordi man sender et stort antal andre links ind mod siden.

Den gamle model havde samtidig en åbenlys svaghed. Kvaliteten blev ofte dårligere, jo længere man bevægede sig ud i kæden.

Hvis Tier 2 og Tier 3 består af masseproducerede eller kunstigt placerede links, har man ikke gjort de dårlige links gode. Man har blot placeret et eller flere ekstra led mellem dem og hovedsitet.

Man har først og fremmest gjort linkstrukturen længere.

Den klassiske tier-model skal derfor ikke opfattes som en maskine. Man kan ikke hælde 1.000 skodlinks ind i den ene ende og automatisk få et stærkt kvalitetslink ud i den anden.

Men princippet er ikke nødvendigvis dødt

Der findes stadig situationer, hvor grundtanken kan være interessant.

Du kan eksempelvis have fået et reelt, redaktionelt og relevant eksternt link. Siden med linket kan samtidig have meget begrænset synlighed eller få indgående links.

I den situation kan det være interessant at arbejde med netop denne sides synlighed og autoritet.

Her behøver man ikke konstruere et stort netværk af Tier 2- og Tier 3-links. Man kan i stedet tage udgangspunkt i et eksisterende kvalitetslink.

Derefter kan man undersøge, om siden bag linket naturligt kan styrkes.

Undersøg siden bag linket

Har du allerede et backlink – eller overvejer du at købe et – så start med at undersøge den konkrete side, hvor linket ligger.

Med Den øde ø – Linktjekker kan du lave en teknisk stikprøve. Du kan blandt andet se nærmere på linkets placering, udgående links og mønstre omkring siden.

Prøv Linktjekkeren på den URL, der linker til dit website.

Resultatet er ikke en automatisk dom over, om linket er godt eller dårligt. Det giver dig i stedet konkrete observationer, som kan indgå i vurderingen af siden bag linket.

Dermed får du også et bedre grundlag for at vurdere, om det giver mening at bruge yderligere ressourcer på at styrke siden.

Det er en væsentlig forskel mellem den gamle og en mere nutidig anvendelse af princippet.

Tiered linkbuilding er derfor et godt eksempel på en gammel SEO-teknik. Grundideen kan stadig være interessant, mens metoden og risikovurderingen har ændret sig markant.

Og dermed er vi tilbage ved det gamle ordsprog:

“Når det regner på præsten, drypper det på degnen.”

Men inden for moderne linkbuilding bør man også spørge:

Hvad er det egentlig, der regner ned på præsten?

Vil du gå mere i dybden med metoden, historikken og forskellen på de enkelte niveauer? Så læs min gennemgang af Tiered linkbuilding – Tier 1, Tier 2 og Tier 3 links.

Fakta om forfatter og virksomhed Faglig baggrund

René Madsen har arbejdet professionelt med søgemaskiner og SEO siden 1999. Han har fulgt udviklingen fra de tidlige søgemaskiner og PageRank til Googles nuværende søgesystemer. Kort om Online Marketing

Virksomhedsnavn: Online Marketing

CVR: 18930099

Etableret: 1995

Professionel SEO siden: 1999

Officiel virksomhedsregistrering:

Datacvr Online Marketing1893009919951999

Denne artikel er fjerde del i serien Linkbuilding – fra PageRank til AI og linklossepladsen

✔ Del 1:

Links er ikke døde – men ikke alle links fortjener at leve

✔ Del 2:

Den øde ø – hvor meget er dit link egentlig værd?

✔ Del 3:

Fra linkkataloger til industrielle linkmarkeder

✔ Del 4:

Tier linkbuilding – da vi byggede links til vores links (du læser den nu)

✔ Del 5:

PBN, forskellige IP-adresser og “diversitet”

✔ Del 6:

AI, linkgrafen og linklossepladsen

✔ Del 7:

Hvis vi ikke skal købe links, hvad skal vi så gøre?

De kommende dele offentliggøres løbende.