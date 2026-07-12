SEO’s glemte historie (1999-2010) – Del 2

I den første artikel fortalte jeg historien om IP Delivery, hvordan teknikken fungerede, og hvorfor den blev så udbredt omkring årtusindskiftet.

Denne artikel handler ikke om teknikken.

Den handler om den periode, hvor Google ændrede strategi, og hvor jeg for første gang oplevede, at det danske SEO-marked blev genstand for målrettede manuelle undersøgelser.

Da der kom uro på det danske SEO marked

Indtil omkring 2007 levede de fleste danske SEO virksomheder et forholdsvis stille liv.

Google var naturligvis til stede i Danmark, men der var sjældent den store direkte opmærksomhed omkring det danske marked. Langt det meste blev håndteret automatisk gennem algoritmerne, og de færreste oplevede målrettede manuelle kontroller af deres websites.

Man passede sit arbejde, udviklede sine løsninger og koncentrerede sig om at skabe resultater for kunderne.

Der var ganske enkelt ikke den samme støj fra Google, som vi kender i dag.

Det ændrede sig i 2007.

En dansk virksomhed begyndte meget offensivt at markedsføre en kommerciel cloaking løsning. Der blev annonceret i dagspressen, virksomheden stod frem med store billeder, og budskabet var, at teknologien kunne udfordre Google.

Jeg husker tydeligt min første tanke:

“Det her kommer Google ikke til at ignorere.”

Når en teknik, som hidtil havde levet et relativt anonymt liv, pludselig blev markedsført offentligt, var det efter min vurdering kun et spørgsmål om tid, før Google ville reagere.

Det viste sig desværre at holde stik.

Noget stemte ikke

Kort tid efter begyndte enkelte websites at miste deres placeringer.

Det mærkelige var, at der ikke umiddelbart var nogen teknisk forklaring.

Serverne fungerede.

Websiderne var online.

Indholdet var uændret.

Alligevel forsvandt placeringerne.

Jeg gjorde derfor det, jeg altid havde gjort, når noget ikke gav mening.

Jeg åbnede serverlogfilerne.

Ikke i et par timer.

Men i flere dage.

Jeg gennemgik dem minut for minut op til det tidspunkt, hvor de enkelte websites mistede deres placeringer.

Jeg ledte ikke efter teorier.

Jeg ledte efter data.

Ét mønster skilte sig ud

Efter nogen tids analyse begyndte et bestemt mønster at tegne sig.

En IP-adresse skilte sig ud fra de normale Google crawlere.

Den opførte sig anderledes.

Tidspunkterne passede ikke med de almindelige crawlerbesøg.

Og hver gang den havde været forbi et website, var der en risiko for, at placeringerne kort tid efter forsvandt.

Jeg undersøgte adressen nærmere og kunne konstatere, at den tilhørte Google.

Jeg valgte derfor ikke kun at fokusere på den ene IP-adresse.

I stedet kortlagde jeg hele den IP-klasse fra Googles irske netværk, som adressen tilhørte. Jeg ville hellere gardere mig én gang for meget end én gang for lidt.

Efterhånden stod billedet klart.

Google havde etableret et spamteam i Irland, som arbejdede med manuelle kontroller af websites.

Det var ikke en konklusion, jeg nåede frem til fra den ene dag til den anden.

Det var resultatet af flere ugers loganalyse, hvor de samme mønstre blev ved med at gentage sig.

Besøgene kom fra Googles irske netværk.

De opførte sig anderledes end de normale crawlere.

Og de blev igen og igen efterfulgt af, at websites mistede deres placeringer.

Det ændrede fuldstændig min måde at arbejde på.

Fra den dag handlede SEO ikke længere kun om søgeord, algoritmer og placeringer.

Det handlede lige så meget om loganalyse, dokumentation og om at forstå, hvordan søgemaskinerne arbejdede bag kulisserne.

Da der igen kom ro på bagsmækken

De analyser, jeg gennemførte i den periode, førte til en række ændringer i mine egne systemer.

Jeg går bevidst ikke i detaljer med dem her. Denne artikel handler om historien – ikke om de tekniske løsninger.

Det interessante er resultatet.

Efter ændringerne oplevede jeg ikke, at flere af de websites, jeg arbejdede med, blev ramt på samme måde.

Der kom ganske enkelt ro på bagsmækken.

Set i bakspejlet var konsekvenserne for de websites, jeg arbejdede med, forholdsvis begrænsede.

Jeg vurderer, at omkring fem procent af de domæner, der indgik i mine løsninger, gik tabt i perioden. Det var naturligvis ærgerligt og medførte en del ekstra arbejde, men tabet var overskueligt, og erfaringerne viste sig at være langt mere værdifulde på længere sigt.

Den virksomhed, der havde valgt at markedsføre teknologien meget offensivt, blev efter alt at dømme langt hårdere ramt. Mit indtryk var, at en meget stor del af deres løsning mistede sin værdi, efterhånden som Google intensiverede indsatsen mod denne type teknikker.

For mig blev perioden først og fremmest en lærerig erfaring. Den understregede, at ingen teknisk løsning holder for evigt, og at evnen til at analysere data, forstå ændringer og tilpasse sig nye vilkår altid er vigtigere end selve teknologien.

Samtidig stod det klart, at perioden havde markeret et vendepunkt.

Google havde ændret strategi.

SEO havde ændret sig.

Og den tid, hvor man kunne leve et forholdsvis stille liv uden større opmærksomhed fra Google, var slut.

Historisk perspektiv: Var IP Delivery egentlig ulovligt? Når man i dag læser om IP Delivery eller cloaking, bliver teknikken ofte omtalt som “ulovlig”. Efter min opfattelse er det en upræcis beskrivelse. Der var ikke tale om noget ulovligt i juridisk forstand. At levere forskelligt indhold afhængigt af, hvem der anmodede om en webside, var ikke i sig selv i strid med dansk lovgivning. Derimod kunne teknikken være i strid med de enkelte søgemaskiners egne retningslinjer. Google offentliggjorde sine første offentlige Webmaster Guidelines i 2002. Her beskrev virksomheden, hvilke metoder de ønskede at acceptere i deres søgeresultater. Hvis et website overtrådte disse retningslinjer, kunne Google vælge at nedgradere eller helt fjerne websitet fra sit indeks. Det er en væsentlig forskel. En overtrædelse af en privat virksomheds retningslinjer er ikke det samme som en overtrædelse af lovgivningen. Google og de øvrige søgemaskiner havde naturligvis ret til at fastsætte deres egne betingelser for deltagelse i deres søgeresultater og håndhæve dem, som de fandt passende. Denne artikel beskriver en periode i SEO’s historie. Formålet er at dokumentere den tekniske og historiske udvikling – ikke at vurdere datidens metoder ud fra nutidens standarder.

Den vigtigste erfaring

Når jeg ser tilbage i dag, var den største læring ikke IP Delivery.

Den største læring var værdien af serverlogfiler.

Serverlogfilerne fortalte ofte mere end alle de SEO værktøjer, der fandtes på markedet.

Det var her, man kunne se, hvem der havde besøgt et website, hvornår de gjorde det, og hvilke hændelser der efterfølgende fandt sted.

Den erfaring har jeg taget med mig gennem hele min karriere.

Teknologierne har ændret sig.

Søgemaskinerne har ændret sig.

AI har ændret måden, vi arbejder på.

Men én ting er den samme:

Data lyver sjældent.

Hvis man ved, hvor man skal lede, fortæller de som regel historien.

Flere har spurgt mig, hvad jeg gjorde, da stormen ramte.

På det tidspunkt leverede mine systemer hver måned flere hundrede tusinde organiske besøg til kunder i både Danmark og udlandet. Ét enkelt website modtog omkring 200.000 organiske besøg om måneden, og samlet var der meget trafik på spil.

Samtidig arbejdede jeg allerede med white hat SEO for et stort antal virksomheder. Det var derfor ikke kun et spørgsmål om at beskytte de eksisterende systemer, men også om at sikre, at den tekniske udvikling kunne fortsætte uden at bremse resten af forretningen.

Hvis jeg ikke fandt en løsning, kunne en betydelig del af den organiske trafik forsvinde fra den ene dag til den anden.

Gode råd var dyre.

Næste artikel: Jeg fortæller historien om, hvordan jeg byggede hele arkitekturen om, udviklede et tredje logisk spor og skabte en softwareplatform, som gjorde det muligt fortsat at drive de eksisterende løsninger, samtidig med at fokus gradvist flyttede mod white hat SEO. Historien handler ikke om en vejledning i cloaking. Den handler om serverarkitektur, Perl, CGI-scripts, databaser, loganalyse og de erfaringer, jeg tog med mig videre, da IP Delivery-perioden nærmede sig sin afslutning.