Da jeg skrev den foregående artikel om AI, linkgrafen og linklossepladsen, var planen egentlig, at den skulle være næstsidste artikel i serien.

Den sidste skulle handle om, hvad man så gør i stedet. Hvilke links giver mening? Hvordan bygger man autoritet uden at ende i de samme mønstre, som Google efterhånden er blevet ganske god til at genkende?

Men linkgrafen efterlod et emne, som fortjener sit eget kapitel.

Parasite SEO.

For hvis vi først begynder at se på links som en del af en større struktur og ikke bare som enkeltstående backlinks, bliver det også interessant at se på, hvad der sker, når man ikke bygger autoriteten selv – men i stedet låner eller overtager den.

Hvad er Parasite SEO?

Parasite SEO bruges normalt om en strategi, hvor man udnytter et andet websites eksisterende autoritet til at få sit eget indhold til at rangere.

I stedet for at opbygge et nyt website fra bunden placerer man indholdet på et domæne, som allerede har historik, links og tillid hos søgemaskinerne.

Det kan være et stort medie, en etableret platform, et gammelt domæne eller en sektion på et website, hvor tredjepartsindhold kan publiceres.

Grundideen er enkel:

Hvorfor vente på, at Google lærer mit nye website at kende, hvis jeg kan placere mit indhold på et website, Google allerede kender?

Det er også derfor, Parasite SEO i forskellige former har eksisteret langt længere end selve betegnelsen.

Det klassiske eksempel

Det mest synlige eksempel er kommercielt indhold placeret på stærke medier.

Man kan eksempelvis finde artikler om casino, kviklån, VPN, datingsider eller andre meget konkurrenceprægede emner på websites, hvor emnet umiddelbart ligger et stykke fra mediets normale redaktionelle indhold.

Det betyder ikke automatisk, at der er tale om Parasite SEO.

Et medie kan naturligvis have sponsoreret indhold, annoncørbetalte artikler eller kommercielle samarbejder uden, at formålet nødvendigvis er at manipulere søgeresultaterne.

Men konstruktionen bliver interessant, når det primære formål med indholdet ser ud til at være at udnytte værtsdomænets eksisterende styrke i Google.

Det er en vigtig forskel fra meget af den linkbuilding, jeg tidligere har beskrevet i serien.

Den traditionelle model er:

Stærkt website → link → mit website

Parasite-modellen er i stedet:

Stærkt website → mit indhold ligger direkte på websitet

Man behøver ikke eje domænet

Man behøver heller ikke eje domænet for at få sit indhold placeret på det.

LinkedIn er et nærliggende eksempel. Jeg har selv skrevet om AI, linkgrafen og kunstige linkmiljøer på LinkedIn. Teksten er min. URL’en og platformen er LinkedIns.

Det er selvfølgelig ikke Parasite SEO, bare fordi man skriver et indlæg på LinkedIn. Men konstruktionen illustrerer princippet ganske godt: Indholdet publiceres i et miljø, som allerede har sin egen historik, autoritet og plads i linkgrafen.

Det interessante begynder, når netop den position bliver en del af strategien. Man vælger ikke længere kun platformen for at nå dens brugere, men også fordi indholdet får en placering på et domæne, som allerede står stærkt.

Og her opstår en vigtig forskel.

Det er ikke nok at se på domænet. Man er nødt til at se på, hvor selve siden befinder sig i strukturen.

DR 80 betyder ikke, at alle sider er DR 80

Et af problemerne opstår, når man begynder at behandle et domænes autoritet som noget, der automatisk gælder alle sider på domænet.

Et website kan have meget stærke backlinks og høje værdier i forskellige SEO-værktøjer, men det betyder ikke, at en ny underside automatisk får den samme styrke.

Hvor ligger siden i den interne struktur?

Er der links til den fra forsiden?

Er den en del af den normale navigation?

Er den med i XML-sitemap?

Har andre stærke sider på domænet interne links til den?

Eller ligger den flere klik væk i en særlig sektion, som stort set kun består af kommercielle artikler?

Det er her, vi igen støder ind i linkgrafen.

Hvad har det så med udløbne domæner at gøre?

En anden variant opstår, når man ikke låner et domæne, men køber et gammelt domæne, som allerede har historik og backlinks.

Hver dag udløber domæner, som tidligere har været anvendt af virksomheder, organisationer, projekter og private websites.

Nogle af dem har eksisteret i mange år.

Nogle har stadig backlinks.

Og enkelte har links fra ganske stærke websites.

Det gør dem naturligvis interessante.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at de er værdifulde.

Vi kan holde øje med dem

Der findes tjenester, som overvåger domæner, der udløber eller bliver ledige.

Her kan man finde domæner, som på papiret ser ganske interessante ud.

Et domæne kan eksempelvis være registreret første gang for 15 år siden og stadig have hundredvis af backlinks fra mange forskellige domæner.

Det er fristende at kigge på et par metrics og konkludere:

Det domæne må være stærkt.

Men jeg ville begynde et helt andet sted.

Jeg ville undersøge selve domænet og lave en egentlig analyse af den eksisterende linkprofil.

Hvor gamle er linkene?

Findes de stadig?

Hvilke sider pegede de oprindeligt på?

Hvad handlede websitet om?

Har domænet skiftet emne flere gange?

Har det tidligere været anvendt til SEO, affiliate, casino eller andre formål?

Det er først dér, historien begynder at blive interessant.

Wayback Machine fortæller en del af historien

Et gammelt domæne kan have en flot historik i et backlinkværktøj og samtidig have haft flere vidt forskellige liv.

Forestil dig eksempelvis et domæne, der blev registreret i 2008.

Et værktøj viser måske:

1.200 backlinks fra 170 forskellige domæner.

Umiddelbart ser det interessant ud.

Men ser man på domænets historik, kan billedet være:

2008–2017: dansk virksomhed inden for byggematerialer.

2018–2020: tomt eller parkeret domæne.

2021: engelsksproget casinoside.

2024: websitet forsvinder.

I dag: domænet er til salg.

Hvad er det så præcis, man køber?

Et gammelt domæne?

En gammel virksomhedshistorik?

En tidligere casinoside?

En samling backlinks?

Svaret findes ikke i en enkelt autoritetsværdi.

Når historikken faktisk matcher

Det modsatte kan selvfølgelig også være tilfældet.

Forestil dig et gammelt website om VVS og energiløsninger.

Websitet har eksisteret i 12 år og har fået naturlige links fra leverandører, brancheorganisationer og lokale medier.

Virksomheden lukker, og domænet udløber.

Hvis domænet senere anvendes til et nyt website om energirenovering, er sammenhængen en helt anden.

Der er en naturlig forbindelse mellem:

domænet, historikken, backlinks, det tidligere indhold og det nye indhold.

Det betyder ikke, at Google nødvendigvis overfører al tidligere værdi.

Men konstruktionen giver langt mere mening end at tage det samme domæne og fylde det med artikler om casino, kryptovaluta eller datingsider.

Det er linkgrafen igen

Det interessante ved udløbne domæner er derfor ikke kun domænet.

Det interessante er den position, domænet tidligere havde i nettet.

Hvilke websites linkede til det?

Hvilke dele af domænet fik links?

Hvilke emner var det forbundet med?

Og hvor mange af forbindelserne eksisterer stadig?

Man køber ikke nødvendigvis autoritet.

Man overtager potentielt resterne af en position i linkgrafen.

Lånt autoritet og overtaget autoritet

Det er også her, forskellen mellem Parasite SEO og udløbne domæner bliver tydelig.

Ved klassisk Parasite SEO låner man en anden platforms eksisterende position.

Ved et udløbet domæne overtager man selve domænet og dermed også dets historik og eksisterende linkprofil.

De to ting er ikke det samme.

Men de bygger på noget af den samme tankegang:

Hvor meget eksisterende autoritet kan jeg få adgang til uden at opbygge den fra bunden?

Og så findes der selvfølgelig 301-modellen

En tredje variant er at købe et gammelt domæne og sende det videre med en 301-redirect.

Modellen ser simpel ud:

gammelt domæne → 301 → mit website

Men igen bliver relevansen afgørende.

Hvis et gammelt website om hesteudstyr pludselig bliver redirected til et website om regnskabssoftware, er sammenhængen ikke vanskelig at få øje på.

Hvis et tidligere branchewebsite derimod bliver en del af et nyt website inden for samme område, er situationen langt mindre sort-hvid.

Det er derfor farligt at vurdere den slags alene ud fra antallet af backlinks eller et domænes DR.

Hvor kommer Google ind i billedet?

Google bruger betegnelsen site reputation abuse om visse former for tredjepartsindhold, der publiceres på etablerede websites med det formål at udnytte værtsdomænets ranking-signaler.

Det betyder ikke, at alle gæsteartikler, sponsorerede artikler eller affiliate-sider automatisk er spam.

Det afgørende er blandt andet formålet og konstruktionen.

Det samme gælder udløbne domæner.

Der er ikke noget mærkeligt i at købe et tidligere anvendt domæne.

Det interessante opstår, når domænets gamle historik og backlinks bliver selve årsagen til, at man vælger det – og især når det nye indhold ikke længere har nogen naturlig forbindelse til det, domænet tidligere repræsenterede.

Man ejer ikke nødvendigvis det, man tror

Parasite SEO har samtidig en svaghed, som let bliver overset.

Hvis dit indhold ligger på et andet website, ejer du ikke fundamentet.

Mediet kan fjerne siden.

Det kan ændre sine interne links.

Det kan sætte siden til noindex.

Det kan ændre sine regler for tredjepartsindhold.

Og Google kan ændre vurderingen af hele sektionen.

Det samme gælder til en vis grad gamle domæner.

Du kan eje domænet, men du ejer ikke de websites, der linker til det.

De links kan forsvinde.

De kan blive ændret.

Og deres betydning kan ændre sig over tid.

Det interessante er ikke DR – men sammenhængen

Det er måske den vigtigste pointe.

Et domæne kan have en høj autoritetsværdi.

Et medie kan være enormt stærkt.

Et gammelt domæne kan have tusindvis af backlinks.

Men tallene fortæller ikke nødvendigvis, hvordan Google ser den konkrete side eller det konkrete link.

Vi bliver nødt til at se på historikken.

På indholdet.

På backlinks.

På den interne struktur.

På forbindelserne mellem websites.

Vi bliver med andre ord nødt til at se på linkgrafen.

Det er også derfor, jeg er skeptisk, når links bliver solgt alene ud fra domænemetrics. Et tal kan være nyttigt som indikator, men det fortæller ikke nødvendigvis, hvilket miljø siden eller linket faktisk befinder sig i.

Et ekstra kapitel – ikke seriens afslutning

Parasite SEO og udløbne domæner blev et ekstra kapitel, fordi de passer direkte ind i diskussionen om linkgrafen.

De viser samtidig, hvorfor det bliver vanskeligere at vurdere links alene ud fra traditionelle metrics.

Et backlink er ikke bare et backlink.

Et stærkt domæne er ikke nødvendigvis en stærk underside.

Og et gammelt domæne er ikke nødvendigvis det samme som et stærkt domæne.

Det afhænger af historikken, strukturen og de forbindelser, der stadig eksisterer.

Derfor mangler der stadig én artikel i serien.

Hvad gør man så i stedet?

Hvis vi ikke længere kan nøjes med at tælle backlinks, referring domains og autoritetsværdier, hvad skal vi så kigge efter, når vi vurderer et godt link?

Det bliver seriens sidste kapitel.

Ofte stillede spørgsmål om Parasite SEO

Hvad er forskellen på Parasite SEO og gæsteblogging? Gæsteblogging er ikke i sig selv Parasite SEO. Et fagligt gæsteindlæg kan være skrevet for at dele viden med et relevant publikum. Parasite SEO handler derimod typisk om bevidst at bruge et stærkere domænes eksisterende autoritet til at opnå synlighed i søgeresultaterne. Grænsen afhænger derfor blandt andet af formålet, indholdets relevans og måden publiceringen anvendes på.

Er Parasite SEO imod Googles retningslinjer? Parasite SEO er et bredt begreb og er ikke automatisk en overtrædelse af Googles spamregler. Google har imidlertid en politik om site reputation abuse, som blandt andet kan omfatte tredjepartsindhold, der publiceres på et etableret website med det formål at udnytte værtssidens ranking-signaler. Det er derfor den konkrete anvendelse og ikke alene betegnelsen Parasite SEO, der er afgørende.

Kan man bruge et udløbet domæne til Parasite SEO? Et udløbet domæne kan bruges som en måde at få adgang til en eksisterende historik og linkprofil, men det er ikke helt det samme som klassisk Parasite SEO. Ved Parasite SEO låner man typisk et andet websites eksisterende position og autoritet. Ved et udløbet domæne overtager man selve domænet. Værdien afhænger blandt andet af domænets tidligere indhold, eksisterende backlinks, historik og hvor naturlig sammenhængen er mellem det gamle og det nye indhold.

Virker Parasite SEO stadig? Indhold på stærke og etablerede domæner kan fortsat opnå stor synlighed i søgeresultaterne. Det betyder dog ikke, at enhver form for Parasite SEO er risikofri eller en god langsigtet strategi. Som SEO-historien har vist mange gange, er “det virker i dag” ikke nødvendigvis det samme som “det er en holdbar strategi i morgen”.

Fakta om forfatter og virksomhed Faglig baggrund René Madsen har arbejdet professionelt med søgemaskiner og SEO siden 1999. Han har fulgt udviklingen fra de tidlige søgemaskiner og PageRank til Googles nuværende søgesystemer og har gennem årene arbejdet praktisk med blandt andet linkbuilding, linkprofiler og analyse af links. I forbindelse med denne artikel er der desuden anvendt data fra egenudviklede værktøjer til analyse af linkstrukturer og tekniske footprints. Kort om Online Marketing Virksomhedsnavn: Online Marketing

CVR: 18930099

Etableret: 1995

Professionel SEO siden: 1999

Officiel virksomhedsregistrering: Datacvr

Denne artikel er et indskudt kapitel i serien Linkbuilding – fra PageRank til AI og linklossepladsen

✔ Del 1: Links er ikke døde – men ikke alle links fortjener at leve

✔ Del 2: Den øde ø – hvor meget er dit link egentlig værd?

✔ Del 3: Fra linkkataloger til industrielle linkmarkeder

✔ Del 4: Tier linkbuilding – da vi byggede links til vores links

✔ Del 5: PBN, forskellige IP-adresser og “diversitet”

✔ Del 6: AI, linkgrafen og linklossepladsen

➜ Indskudt kapitel: Parasite SEO – når man låner eller overtager andres autoritet (du læser den nu)

○ Del 7: Hvis vi ikke skal købe links, hvad skal vi så gøre?

Del 7 bliver seriens afsluttende artikel.