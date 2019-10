Google tilføjer nye linkattributter - nofollow - ugc og sponsoreret attributter

| Af

Nofollow link får ny betydning i forhold til Google

Nofollow link har været anvendt i mange år på udgående links til eksterne websites, som det har været svært at vurdere værdien af.

Ved at linke direkte med et direkte link (som også kaldes dofollow), men reelt bare betyder at man linker med et almindeligt link uden indsættelse af nofollow attributten, så fortæller man søgemaskinerne, at der er stor tillid til det pågældende link. Søgemaskinerne bruger denne information, når der skal vægtes værdi af den pågældende side eller website relevans i forhold linket og fører linkjuice med.

Hvis værdien Nofollow indsættes på det udgående link, så fortæller man søgemaskinerne, at man ikke har fuldstændig tillid til det link man har indsat på sit website og reelt kan stå inde for dette, og derfor har søgemaskinerne ikke lagt vægt på denne type link.

Nofollow er i forhold til de nye attributter et hint til Google om en side, som måske ud fra andre forudsætninger kan være spændende, men som man ikke kan stå inde for og derfor vælger at klassificere som nofollow, og dermed ikke videregiver linkjuice til det pågældende website.

Google tilføjer nye linkattributter!

Google tilføjer nu yderligere nye link attributter, hvor det ene retter sig mod sponsorerede links og det andet til links på brugergenereret indhold og forum kommentarer etc.

Ud over nofollow vil der være rel = “sponsoreret” og rel = “ugc”

De ny attributters funktion!

rel = “sponsoreret”: Den nye sponsorerede attribut bruges til at identificere links på dit websted, der er oprettet som en del af reklamer, sponsorater eller andre lignende aftaler.

rel = “ugc”: ugc-attributværdien bruges til links inden for brugergenereret indhold, såsom kommentarer og forumindlæg.

rel = “nofollow”: nofollow-attributten anvendes stadig på samme måde som tidligere, hvor du ønsker at linke til en side, men ikke ønsker at antyde nogen form for trust af linket til søgemaskinerne, herunder overføre rangering af kredit til den anden side.

Det vil endvidere med de ny attributter være muligt at kombinere disse f.eks.

Understøttes flere linkattributter. Du kan bruge en kombination af en eller flere af disse attributter i et enkelt linktag. Du kan tagge et enkelt link med rel = “ugc sponsoreret” eller rel = “nofollow ugc”. Den første antyder til Google, at linket kom fra brugergenereret indhold og er sponsoreret.

Officiel Google udmelding

Google skriver på sin blog 10.09-2019

Google vil med det nye tiltag med flere attributter bruge disse som et “tip” om, hvad der skal indekseres eller gennemgås i forbindelse med det aktuelle link.

De enkelte eller flere attributter i kombination vil blive behandlet og brugt i forhold til en instruktion om at ignorere disse links. Google får bedre mulighed for at anvende data om de individuelle links, inklusive teksterne i ankertekster etc.

Hvad bruger Google link informationerne til?

“Links indeholder værdifulde oplysninger, der kan hjælpe med at forbedre søgningen, f.eks. Hvordan ordene i links beskriver indhold, de peger på,” udtalelser fra Google. ”At se på alle de links, vi støder på, kan også hjælpe os med bedre at forstå unaturlige forbindelsesmønstre. Ved at skifte til en tipmodel mister vi ikke længere disse vigtige oplysninger, mens vi stadig tillader webstedsejere at indikere, at nogle links ikke bør tildeles vægten af ​​en førsteparts godkendelse. ”

“Alle linkattributterne – sponsoreret, UGC og Nofollow – behandles som antydninger om, hvilke links du skal overveje eller ekskludere inden for søgning,” udtagelser fra Google.

Ingen ændring i nuværende attributter er nødvendig. Der skal ikke umiddelbart ændres på nofollow-links i dag.

Man kan efterlade nofollow-attributter i UGC eller sponsorerede links. “Der er absolut ingen grund til at ændre nogen nofollow-links, som allerede er sat op,” men Google tilføjer, for sponsoreret indhold, “anbefales det at skifte til rel =” sponsoreret “, hvis eller når det er muligt.”

