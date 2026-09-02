Der er blevet erklæret død over linkbuilding flere gange, end jeg efterhånden kan huske.

Alligevel er links her stadig.

De har ændret betydning. Google er blevet langt bedre til at vurdere dem, og en stor del af de links, der bliver bygget eller købt i dag, bliver sandsynligvis ignoreret eller tillagt meget begrænset værdi.

Men grundideen er ikke forsvundet:

Et link fra én side til en anden fortæller noget om relationen mellem de to sider.

Det var en af grundtankerne bag Google for mere end 25 år siden, og relationer mellem websites er stadig en vigtig del af forståelsen af nettet.

Problemet opstår, når vi tager springet fra:

Links har betydning

til:

Derfor skal vi skaffe så mange links som muligt.

Det er to vidt forskellige ting.

Og det er i det mellemrum, en stor del af linkbuilding-industrien er blevet bygget.

Dengang et link næsten bare var et link

Da vi arbejdede med SEO omkring årtusindskiftet, var links langt lettere at forstå.

Google havde PageRank.

Meget forenklet kunne en side overføre noget af sin værdi til andre sider gennem sine links. Et link fungerede dermed ikke kun som en vej for brugeren. Det blev også et signal til søgemaskinen.

Det opdagede SEO-branchen naturligvis hurtigt.

Hvis links kunne forbedre placeringerne, skulle vi have links.

Flere links.

Stærkere links.

Links med de rigtige ankertekster.

Links fra sider med høj PageRank.

Og når en hel branche får økonomisk interesse i at påvirke et målbart signal, går der sjældent lang tid, før signalet bliver manipuleret.

Det skete også med links.

Links blev en handelsvare

Da Google Toolbar gjorde PageRank synlig, fik vi nærmest en prisseddel på websites.

En PR2-side var én ting.

PR5 var noget andet.

PR7 kunne være særdeles interessant.

Der blev byttet links, købt links, oprettet kataloger, bygget satellitsites og konstrueret hele netværk med det primære formål at sende linkværdi videre.

Noget af det var primitivt.

Noget af det var faktisk ganske avanceret.

Og meget af det virkede.

Det er vigtigt at sige højt, når man fortæller historien om linkbuilding.

Skodlinks har virket.

Nogle typer virker formentlig stadig i bestemte situationer.

Ellers ville der næppe fortsat eksistere et stort internationalt marked for dem.

Men at noget kan påvirke en placering, er ikke det samme som, at det er en god langsigtet SEO-strategi.

Hvorfor kan et dårligt link overhovedet virke?

Det spørgsmål er mere interessant end diskussionen om, hvorvidt man skal købe 10, 100 eller 1.000 links.

Google skal forsøge at forstå milliarder af relationer mellem dokumenter på nettet.

Et link indeholder information.

Hvor kommer det fra?

Hvor peger det hen?

Hvad handler siden omkring linket om?

Hvilken ankertekst bruges?

Hvilke andre sider linker siden til?

Hvilke sider linker til den?

Hvor i dokumentet ligger linket?

Hvordan passer de to websites emnemæssigt sammen?

Og en lang række andre signaler, som vi naturligvis ikke kender den præcise vægtning af.

Et manipuleret link kan derfor godt ligne et legitimt signal tilstrækkeligt meget til, at det i en periode får værdi.

Det er ikke mystisk.

Det interessante spørgsmål er snarere:

Hvor længe får det lov til at beholde værdien?

Google behøver ikke straffe dig

Her synes jeg, der findes en af de største misforståelser omkring moderne linkbuilding.

Mange tænker stadig efter den gamle model:

Dårligt link → Google opdager det → straf.

Så enkelt behøver det ikke være.

Google kan også bare beslutte, at linket ikke skal tælle.

Ingen dramatik.

Ingen manuel handling.

Ingen besked i Search Console.

Linket bliver bare tillagt meget lidt eller ingen betydning.

Du har måske købt det.

Det står stadig i din linkrapport.

Dit SEO-værktøj kan stadig vise en flot Domain Rating eller en anden tredjepartsmetrik.

Men Google er ikke forpligtet til at være enig med dit SEO-værktøj.

Det er her, jeg bruger udtrykket:

Linklossepladsen

Forestil dig, at Google modtager milliarder af links som potentielle signaler.

Nogle er stærke.

Nogle er svage.

Nogle er naturlige redaktionelle anbefalinger.

Nogle eksisterer primært, fordi nogen har betalt for dem.

Nogle kommer fra websites, der linker til alt mellem bedemænd, casino, VVS, kosttilskud, webshops, advokater og rumraketter.

På papiret eksisterer alle links.

Men det betyder ikke, at alle sammen får lov til at påvirke søgeresultaterne.

En del ender efter min opfattelse på det, jeg kalder linklossepladsen.

Det er naturligvis ikke et navn på et system hos Google. Det er mit eget billede på links, der stadig eksisterer på nettet og kan ses i diverse SEO-værktøjer, men som Google kan vælge at tillægge meget lidt eller ingen værdi.

De bliver ikke nødvendigvis slettet fra nettet.

Google behøver heller ikke nødvendigvis klassificere det website, der modtager dem, som spam.

De holder bare op med at være interessante signaler.

Og så opstår den mærkelige situation, hvor en virksomhed kan have brugt hundredtusindvis af kroner på linkbuilding og stå med et imponerende regneark fyldt med links – uden at vide, hvor mange af dem Google reelt tillægger værdi.

Men hvorfor virker købte links så stadig?

Fordi “købt” og “værdiløst” ikke er synonymer.

Det er vigtigt.

Google kan ikke kigge på en faktura mellem to danske virksomheder og se, at et link kostede 4.500 kroner.

Søgemaskinen må vurdere de signaler, den kan observere.

Hvis et link ligger på et stærkt, relevant website, indgår naturligt i godt indhold og eksisterer i et miljø med reel autoritet, er problemet langt vanskeligere end at identificere et link fra et åbenlyst konstrueret netværk.

Det gør ikke købet i overensstemmelse med Googles retningslinjer om linkspam.

Men det forklarer, hvorfor diskussionen om købte links ikke kan reduceres til:

Købte links virker ikke.

Det har de gjort.

Det kan de gøre.

Spørgsmålet er, hvad Google kan identificere, hvilken værdi linket bliver tildelt – og hvor længe værdien holder.

Den øde ø

Jeg plejer at tænke på nogle af de links, der sælges fra store og stærke websites, som forretninger placeret på en øde ø.

Forestil dig først hovedlandet.

Her ligger et stort og kendt medie. Der er masser af trafik, stærke redaktionelle sider, tusindvis af naturlige links, høj synlighed i Google og et brand, som mennesker kender og besøger hver dag.

Det er slaraffenland set med SEO-briller.

Det er også den styrke, du bliver præsenteret for, når du får tilbudt et link fra domænet. Måske viser SEO-værktøjet en imponerende Domain Rating eller en tilsvarende metrik.

Men det er ikke nødvendigvis dér, din forretning bliver placeret.

Din forretning ligger måske langt derfra – ude på den øde ø.

Og herude står du ikke alene.

Ved siden af din forretning ligger måske en bedemandsforretning. På den anden side ligger en børnetøjsforhandler. Lidt længere henne finder du en VVS-forretning, en grønthandler, en butik med IT og telefoner, biludlejning og måske endda en forretning, der sælger tilbehør til rumfart.

Fælles for dem er ikke nødvendigvis branche, emne eller målgruppe.

Fællesnævneren kan ganske enkelt være, at de alle har købt en advertorial.

Og ser man på URL’en, kan afstanden nogle gange næsten måles med en tommestok:

https://1stort-medie.dk/advertorial/18467231/partnerindhold/find-den-rigtige-loesning-til-virksomheden/

URL’ens længde er naturligvis ikke i sig selv et SEO-signal eller et mål for linkværdi. Men som billede på placeringen er den ganske god: Din artikel kan befinde sig langt nede i en særskilt struktur, langt fra de redaktionelle områder, der har gjort domænet stærkt.

Det er her, den lille kabelfærge kommer ind.

Hovedlandet kan være enormt stærkt. Men spørgsmålet er, hvor stærk forbindelsen fra hovedlandet ud til den konkrete advertorial-side egentlig er.

Hvor mange interne links fører derud?

Hvor synlig er siden fra mediets normale redaktionelle indhold?

Har den konkrete side selv eksterne links?

Har den trafik?

Bliver den fundet og besøgt, eller eksisterer den primært som destination for det link, der er blevet købt?

Hvis forbindelsen mellem det stærke hovedland og den øde ø kun består af en lille kabelfærge med begrænset kapacitet, hjælper det ikke nødvendigvis meget, at der ligger et femstjernet SEO-slaraffenland på den anden side af vandet.

Forbindelsen eksisterer. Men hvor meget kan den egentlig transportere?

Det er derfor, jeg ikke mener, at værdien af et link kan afgøres alene ved at kigge på en SEO-metrik for hele domænet.

Du køber ikke domænet.

Du køber en placering på en konkret URL.

Og det er den konkrete sides placering, forbindelser, relevans og styrke, der er interessant – ikke alene hvor imponerende hovedlandet ser ud på afstand.

Det gælder også links fra store og kendte medier. Det har jeg tidligere skrevet mere om i artiklen om betalte medielinks og den langsigtede SEO-risiko.

Et stærkt domæne er ikke automatisk det samme som en stærk underside. Og et link fra et stærkt medie er ikke automatisk et stærkt link.

Det er netop den problemstilling, vi går længere ned i i seriens næste del.

Et regneark kan se fantastisk ud

Her begynder problemet med meget af den moderne linkbuilding.

Jeg har set linklister gennem mange år.

DR 40.

DR 55.

DR 70.

Forskellige domæner.

Forskellige IP-adresser.

Forskellige ankertekster.

Forskellige kategorier.

Det kan se imponerende ud i Excel.

Men Google rangerer ikke et regneark.

Google forsøger at forstå nettet.

Hvis 500 websites tilsyneladende er forskellige, men alle sælger links efter samme model, til de samme typer kunder, gennem de samme markedspladser og med det samme formål, er det værd at stille et andet spørgsmål:

Er det virkelig 500 uafhængige anbefalinger?

Eller er det én forretningsmodel gentaget 500 gange?

Det spørgsmål kommer vi meget længere ned i senere i serien.

Google har haft mere end 20 år til at lære

Der er også et historisk perspektiv, som ofte mangler i diskussionen.

Google begyndte ikke at bekæmpe kunstige links i går.

Søgemaskinen har bekæmpet link schemes og linkspam i mere end 20 år.

Tidligere kunne det blandt andet føre til markante fald eller manuelle handlinger. I dag handler det ikke nødvendigvis om at straffe et website. Google kan også neutralisere signaler, som systemerne ikke har tillid til.

Og samtidig er teknologien blevet voldsomt bedre.

Et enkelt link eksisterer ikke alene.

Det indgår i en linkgraf.

Relationer.

Mønstre.

Domæner.

Indhold.

Historik.

Sammenhænge mellem websites.

Vi kender naturligvis ikke den præcise vægtning eller alle de systemer, Google anvender til at vurdere disse relationer.

Men det nye er ikke, at Google interesserer sig for kunstige links.

Det nye er teknologien og mængden af information, der kan bruges til at genkende mønstrene.

Det er en væsentlig forskel.

Et godt link skal kunne tåle et simpelt spørgsmål

Når jeg vurderer et link i dag, er jeg mindre interesseret i, om et SEO-værktøj kalder domænet DR 28 eller DR 72.

Jeg vil hellere spørge:

Hvorfor eksisterer linket?

Er der en naturlig grund til, at dette website henviser til det andet?

Hjælper linket en bruger?

Understøtter det indholdet?

Er afsenderen relevant?

Har siden reel værdi og et reelt publikum?

Ville linket stadig give mening, hvis Google i morgen meddelte, at links ikke længere påvirkede placeringerne?

Det sidste spørgsmål er brutalt.

Men det er godt.

For hvis det eneste argument for, at et link eksisterer, er:

“Fordi vi skulle bruge et backlink.”

så har vi sandsynligvis allerede fundet problemet.

Links er ikke døde

Jeg tror ikke, links er døde.

Tværtimod.

Relationer og autoritet bliver næppe mindre interessante i en verden, hvor både søgemaskiner og AI-systemer skal forsøge at afgøre, hvilke kilder de kan stole på.

Men linkbuilding kan ikke længere reduceres til at købe placeringer på en liste og tælle domæner bagefter.

Det kunne man slippe afsted med langt lettere tidligere.

Det kan man også nogle gange i dag.

Men forskellen mellem “det virker lige nu” og “det er en holdbar strategi” er blevet meget større.

Og det er netop den forskel, denne serie kommer til at handle om.

I de kommende artikler skal vi ned i maskinrummet.

Vi skal ud på den øde ø og se på forskellen mellem et stærkt domæne og den konkrete side, hvor dit link faktisk ligger.

Vi skal se på, hvordan linkbuilding er gået fra linkkataloger og manuelle aftaler til industrielle markedspladser, hvor hundredvis eller tusindvis af websites kan sorteres efter pris, branche og SEO-metrikker.

Vi skal tilbage til Tier linkbuilding og den tid, hvor vi byggede links til vores links – en metode jeg selv har brugt, og som virkede, men som jeg stoppede med at anvende i 2013.

Vi skal se på PBN’er, forskellige IP-adresser, hosting, footprints og den såkaldte diversitet i linkprofiler.

Og vi skal se på, hvad der sker, når moderne algoritmer og AI får stadig bedre muligheder for at genkende mønstre, som tidligere kunne gemmes i et regneark.

Til sidst vender vi spørgsmålet om:

Hvis vi ikke bare skal købe flere links, hvad skal vi så gøre?

Hvordan skaffer en virksomhed værdifulde links? Hvordan vurderer vi deres reelle værdi? Og hvordan sikrer vi, at linkværdien faktisk understøtter de sider og søgeord, der er vigtige for virksomhedens SEO-strategi?

For måske er spørgsmålet i 2026 ikke længere:

Hvor mange links kan vi bygge?

Men:

Hvor mange af dem ender på linklossepladsen?

Fakta og kilder Faglig baggrund

René Madsen har arbejdet professionelt med søgemaskiner og SEO siden 1999 og har fulgt udviklingen fra de tidlige søgemaskiner og PageRank til Googles nuværende søgesystemer. Kort om Online Marketing

Virksomhedsnavn: Online Marketing

CVR: 18930099

Etableret: 1995

Professionel SEO siden: 1999

Officiel virksomhedsregistrering:

Datacvr Online Marketing1893009919951999

Denne artikel er første del i serien Linkbuilding – fra PageRank til AI og linklossepladsen

✔ Del 1:

Links er ikke døde – men ikke alle links fortjener at leve (du læser den nu)

✔ Del 2:

Den øde ø – hvor meget er dit link egentlig værd?

✔ Del 3:

Fra linkkataloger til industrielle linkmarkeder

✔ Del 4:

Tier linkbuilding – da vi byggede links til vores links

✔ Del 5:

PBN, forskellige IP-adresser og “diversitet”

✔ Del 6:

AI, linkgrafen og linklossepladsen

✔ Del 7:

Hvis vi ikke skal købe links, hvad skal vi så gøre?

De kommende dele offentliggøres løbende.