De første mere systematiske målinger
Barry Schwartz har på Search Engine Roundtable beskrevet stigende rankingudsving omkring 14.–16. november. Det stemmer med, at flere SEO-værktøjer nu registrerer større bevægelser, men værktøjerne er ikke i sig selv en forklaring på, hvorfor Google flytter rundt på resultaterne.
En ny undersøgelse offentliggjort den 18. november af den tyske SEO-konsulent Ralph Grundmann fra Rheinwunder giver et mere konkret indblik. Han har gennemgået 134 større tyske domæner fordelt på 14 brancher med data fra SISTRIX’ synlighedsindeks. Sammenligningen bygger på gennemsnittet for 7.–9. november og 16.–18. november.
Af de 134 domæner havde 36 opnået mindst 5 % højere synlighed, mens 23 havde mistet mindst 5 %. De øvrige 75 lå inden for dette interval. Den samlede medianændring var beskedne +1,5 %. Det viser, at enkelte websites kan opleve store udsving, uden at hele brancher nødvendigvis flytter sig tilsvarende.
Eksempler fra undersøgelsen er vergleich.org (+57 %) og testsieger.de (+18 %), mens samsung.com og dwds.de begge lå omkring −15 %, og gutefrage.net omkring −13 %. Det er ændringer i SISTRIX’ synlighedsindeks – ikke dokumenterede ændringer i trafik, omsætning eller konverteringer. Undersøgelsen omfatter desuden primært store tyske domæner og kan ikke uden videre overføres til mindre danske websites.
Kilde: Ralph Grundmann, Rheinwunder: Google November 2026 core update – winners and losers by sector, 18. november 2026.
En del af ændringerne begyndte før 10. november
Et af undersøgelsens mest interessante forhold er, at flere domæner allerede havde mistet eller vundet betydelig synlighed inden den officielle start. Eksempelvis havde reddit.com mistet omkring 14 % før 10. november og yderligere 3 % efter. For billiger.de var tallene henholdsvis −22 % og −10 %.
Det betyder ikke, at Google nødvendigvis påbegyndte Core Update før annonceringen. Det kan også skyldes andre ændringer i søgeresultaterne eller måleforhold. Men det understreger, hvor let man kan komme til at tilskrive en Core Update udsving, som begyndte tidligere.
Vi havde i gamle dage begrebet Google Dance, hvor søgeresultaterne kunne flytte sig ganske voldsomt under større ændringer. Det er ikke en direkte parallel til nutidens systemer, men erfaringen er stadig relevant: Man skal ikke konkludere for meget på baggrund af få dages bevægelser.
Mine egne observationer fra danske websites og webshops
På de websites, jeg arbejder med for mine kunder, har jeg også kunnet følge ændringerne gennem de seneste dage. Efter en periode, hvor placeringerne er hoppet frem og tilbage, har flere af kunderne nu opnået bedre placeringer på relevante søgninger.
Det gælder både almindelige hjemmesider og webshops, og jeg kan indtil videre ikke se nogen væsentlig forskel mellem de to typer websites.
Det er naturligvis positivt, men vi er stadig midt i udrulningen. Derfor kan jeg endnu ikke konkludere, om forbedringerne bliver mere eller mindre permanente, eller om nogle af placeringerne vender tilbage til udgangspunktet, når Google er færdig med opdateringen.
Min erfaring med Googles algoritmeopdateringer gennem mange år er, at man skal være forsigtig med at drage konklusioner, mens søgeresultaterne stadig bevæger sig. Først når udrulningen er afsluttet, og vi har haft tid til at følge udviklingen, kan vi begynde at vurdere den reelle effekt.
Hvad med indhold, AI, links og mindre websites?
Der er på nuværende tidspunkt ingen officiel dokumentation for, at Google med denne opdatering har ændret vægtningen af backlinks, indført en særlig nedprioritering af AI-genereret indhold eller systematisk favoriserer store websites på bekostning af mindre.
At et website med meget AI-genereret indhold mister synlighed, dokumenterer ikke i sig selv, at AI er årsagen. Det samme gælder links. Et fald kan hænge sammen med mange forhold, herunder indholdets relevans, konkurrencesituationen, søgeintentionen og Googles samlede vurdering af siderne.
For mindre websites mangler vi fortsat et tilstrækkeligt bredt og sammenligneligt datagrundlag. Den tyske undersøgelse er interessant, men dens udvælgelse af større domæner gør den uegnet til at afgøre, hvordan små virksomheder generelt klarer sig.
Webshops: Se på søgeord og landingssider – ikke kun den samlede trafik
For webshops er det særlig relevant at undersøge, om Google ændrer valget mellem kategorisider, produktsider og informationsartikler på de samme søgninger. En webshop kan godt bevare en del af sin samlede synlighed og samtidig miste placeringer på de søgninger, der skaber salg.
Der er endnu ikke dokumentation for, at novemberopdateringen generelt rammer webshops hårdere end andre typer websites. Samtidig nærmer Black Friday sig, hvilket gør det nødvendigt at skelne mellem algoritmeudsving og almindelige sæsonændringer.
Her er Google Search Console et vigtigt udgangspunkt. Sammenlign søgeord, landingssider, klik, visninger og placeringer, og kontroller om ændringerne skyldes indeksering eller tekniske forhold. Det sidste bør undersøges særskilt som en del af arbejdet med teknisk SEO.
Min vurdering efter otte dage
Vi har nu et bedre billede af, at der sker betydelige forskydninger i Googles søgeresultater. Vi har endnu ikke et tilsvarende sikkert billede af, hvorfor de sker.
Jeg ville derfor ikke begynde at ændre indhold, interne links eller linkstrategi alene på baggrund af udsvingene. Konkrete tekniske fejl skal naturligvis rettes, men større SEO-konklusioner bør vente, til udrulningen er afsluttet, og data har stabiliseret sig. Googles officielle status kan følges på Search Status Dashboard. Forventningen er fortsat en afslutning omkring 24. november 2026.
Ofte stillede spørgsmål om observationerne efter otte dage
Hvad viser målingerne efter otte dage?
De foreløbige målinger viser betydelige forskydninger i synligheden for enkelte websites. Det dokumenterer ændringer i søgeresultaterne, men ikke hvilke konkrete rankingsignaler Google har ændret.
Hvad viser undersøgelsen af de 134 tyske domæner?
Ifølge Ralph Grundmanns analyse af SISTRIX-data havde 36 domæner vundet mindst 5 % i synlighed, mens 23 havde tabt mindst 5 %. Tallene beskriver synlighed og ikke nødvendigvis organisk trafik eller omsætning.
Begyndte nogle rankingudsving før opdateringen?
Ja. Den tyske analyse viser udsving på nogle domæner allerede før den officielle start den 10. november. De kan derfor ikke uden videre tilskrives denne Core Update.
Hvad viser observationerne fra danske hjemmesider og webshops?
Blandt mine egne kunder har flere hjemmesider og webshops efter udsving fået bedre placeringer. Jeg ser indtil videre ingen væsentlig forskel mellem de to typer websites, men observationerne kan ikke generaliseres til alle danske websites.
Er de forbedrede placeringer permanente?
Det kan vi endnu ikke konkludere. Placeringerne kan ændre sig igen og eventuelt vende tilbage til udgangspunktet, når Google er færdig med udrulningen.
Har Google ændret betydningen af backlinks eller AI-indhold?
Google har ikke offentliggjort konkrete ændringer i vægtningen af backlinks eller en særskilt behandling af AI-genereret indhold i denne opdatering.
Er mindre websites eller webshops særligt påvirket?
Der er endnu ikke et tilstrækkeligt sammenligneligt datagrundlag til at konkludere, at mindre websites eller webshops generelt rammes hårdere eller klarer sig bedre.
Hvornår bør man vurdere de endelige resultater?
Først efter udrulningen er afsluttet, og data har haft tid til at stabilisere sig. Google anbefaler at vente mindst en uge efter afslutningen med den samlede sammenligning.