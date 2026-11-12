Google begyndte den 10. november 2026 at udrulle årets tredje brede Core Update. Opdateringen gælder globalt og på alle sprog og kan tage op til to uger. Det betyder, at placeringerne i Googles søgeresultater kan ændre sig frem til omkring den 24. november.

Men hvad ændrer Google egentlig, og kan vi allerede nu konkludere, hvilke websites der bliver påvirket? Det korte svar er, at Google har bekræftet opdateringen, men ikke offentliggjort konkrete ændringer i de enkelte rankingsignaler. Det er vigtigt at skelne mellem dokumenterede oplysninger og efterfølgende fortolkninger.

Hvad har Google officielt bekræftet?

Ifølge Google Search Status Dashboard begyndte opdateringen den 10. november kl. 10.06 Pacific Time (19.06 dansk tid). Google har oplyst, at den er global, gælder alle sprog og kan tage op til to uger. Formålet med brede Core Updates er generelt at forbedre, hvor relevant og tilfredsstillende indholdet i søgeresultaterne er.

En Core Update er ikke nødvendigvis rettet mod websites, som overtræder Googles retningslinjer. Den ændrer bredt, hvordan indhold vurderes i forhold til konkurrerende resultater. En hjemmeside kan derfor miste placeringer uden at være blevet ramt af en manuel sanktion eller have begået en teknisk fejl.

Hvorfor kan placeringerne ændre sig så meget?

Når Google justerer sine centrale rankingsystemer, kan en side, som tidligere lå nummer tre, blive overhalet af sider, der nu vurderes som mere relevante. Det betyder ikke nødvendigvis, at den oprindelige side er blevet dårligere. Andre sider kan ganske enkelt blive vurderet anderledes.

I SEO’s tidlige år talte vi om Google Dance, når søgeresultaterne svingede markant i forbindelse med større opdateringer og ændringer på tværs af datacentre. Den tekniske infrastruktur er anderledes i dag, men større forskydninger under en udrulning er stadig et velkendt fænomen.

For et historisk overblik har Online Marketing samlet en gennemgang af Googles algoritmer og større algoritmeopdateringer, fra PageRank og de tidlige opdateringer til moderne rankingsystemer.

Er opdateringen rettet mod AI-indhold, backlinks eller autoritet?

Det er nærliggende at diskutere, om opdateringen ændrer Googles vurdering af AI-genereret indhold, backlinks, brands eller afsenderautoritet. Men Google har endnu ikke dokumenteret nogen særskilt ny vægtning af disse forhold.

Der er derfor ikke belæg for at konkludere, at AI-indhold automatisk nedprioriteres, at links er blevet vigtigere eller mindre vigtige, eller at store brands systematisk favoriseres af netop denne opdatering. Det er hypoteser, som kræver undersøgelser af faktiske resultater.

Det er også vigtigt at skelne mellem en bred Core Update og Googles særskilte spamopdateringer. Google gennemførte spamopdateringer i juni, august og september 2026. De har forskellige officielle betegnelser og bør ikke uden videre behandles som én samlet ændring.

Hvorfor er tidspunktet interessant for webshops?

Udrulningen ligger tæt på Black Friday den 27. november. Hvis opdateringen varer de forventede to uger, afsluttes den kun få dage før en periode med store udsving i søgeadfærd og efterspørgsel.

Et fald i organisk trafik kan derfor skyldes ændrede placeringer, ændret søgevolumen, sæsonudsving eller ændringer i Googles resultatvisning. Det er ikke tilstrækkeligt at se på det samlede besøgstal. Man bør også undersøge visninger, klik, søgeforespørgsler, landingssider og placeringer i Google Search Console.

Hvad bør man gøre, mens opdateringen kører?

Min anbefaling er at undgå forhastede ændringer alene på grund af udsving i de første dage. Dokumentér i stedet udviklingen og undersøg, hvilke søgeord og sider der påvirkes.

Gem et sammenligningsgrundlag fra perioden før den 10. november. Følg ændringer på både søgeords- og URL-niveau. Undersøg, hvilke konkurrenter der eventuelt overtager placeringerne. Adskil ændringer i søgevolumen fra reelle rankingændringer. Vent med de større konklusioner, indtil udrulningen er afsluttet.

Google anbefaler at vente mindst en hel uge efter afslutningen, før man sammenligner en uge efter opdateringen med en uge før dens start. Hvis den afsluttes omkring den 24. november, bliver begyndelsen af december et mere relevant tidspunkt for en samlet analyse.

Teknisk SEO er stadig fundamentet

En Core Update ændrer ikke ved, at Google skal kunne finde, hente, fortolke og indeksere indholdet. Problemer med serverrespons, JavaScript-rendering, interne links, canonical-tags eller utilgængeligt indhold kan fortsat begrænse synligheden.

Men tekniske indekseringsproblemer bør ikke automatisk tilskrives en Core Update. Det er forskellige problemstillinger, som skal undersøges hver for sig. Læs mere om teknisk SEO, crawling, indeksering og rendering samt det samlede arbejde med SEO og søgemaskineoptimering.

Hvad kan vi lære af de tidligere Google-opdateringer?

Jeg har arbejdet professionelt med SEO siden 1999 og fulgt udviklingen fra de tidlige PageRank-baserede resultater gennem blandt andet Panda, Penguin, Hummingbird og de senere Core Updates.

Et tilbagevendende problem i SEO-branchen er tendensen til at forklare enhver større ændring med én enkelt faktor: links, indhold, autoritet eller brugeroplevelse. Men Googles rankingsystemer er komplekse, og ændringer i placeringer kan sjældent forklares ud fra ét forhold alene.

Derfor bør vi undersøge konkrete data og sammenligne websites, der både vinder og taber placeringer. Ellers risikerer vi blot at bekræfte de teorier, vi allerede havde.

Konklusion: Vi ved endnu for lidt til at udpege vinderne og taberne

Google November 2026 Core Update er fortsat under udrulning. Vi ved, hvornår den begyndte, at den gælder globalt, og hvor længe Google forventer, at processen varer. Men vi ved endnu ikke, hvilke konkrete ændringer der er foretaget i rankingsystemerne.

De kommende uger bliver interessante, fordi vi kan undersøge, om der opstår gennemgående mønstre. Det afgørende spørgsmål er ikke alene, hvilke websites der ændrer placeringer, men hvorfor Google begynder at vurdere dem anderledes.

Opdateringsstatus: Artiklen er baseret på tilgængelige oplysninger pr. 12. november 2026. Observationer under udrulningen er foreløbige og bør ikke forveksles med dokumenterede algoritmeændringer.

Ofte stillede spørgsmål om Google November 2026 Core Update Hvornår begyndte Google November 2026 Core Update? Google begyndte udrulningen den 10. november 2026. Den kan tage op til to uger og dermed fortsætte frem til omkring den 24. november. Hvad ændrer Google med denne Core Update? Google gennemfører en bred opdatering af sine centrale rankingsystemer. Formålet er at forbedre søgeresultaternes relevans og kvalitet, men Google har ikke offentliggjort konkrete ændringer i enkelte rankingsignaler. Kan en Core Update påvirke min hjemmesides placeringer? Ja. Placeringerne kan både stige og falde. Et fald betyder ikke nødvendigvis, at hjemmesiden har tekniske fejl eller overtræder Googles retningslinjer. Er November 2026 Core Update rettet mod AI-indhold? Google har ikke bekræftet, at opdateringen specifikt er rettet mod AI-genereret indhold. Der er derfor ikke grundlag for at konkludere, at AI-indhold automatisk op- eller nedprioriteres. Har Google ændret betydningen af backlinks? Der er endnu ingen officiel dokumentation for, at backlinks har fået større eller mindre betydning som følge af denne opdatering. Skal jeg ændre mit website under opdateringen? Undgå forhastede ændringer alene på grund af midlertidige rankingudsving. Dokumentér udviklingen i Search Console, og ret konkrete tekniske fejl, hvis de bliver påvist. Hvornår kan resultaterne analyseres? Google anbefaler at vente mindst en hel uge efter afsluttet udrulning. Hvis opdateringen afsluttes omkring den 24. november, er begyndelsen af december et mere relevant tidspunkt for en samlet analyse. Hvor kan jeg følge Googles algoritmeopdateringer? Den officielle status findes på Google Search Status Dashboard. En historisk oversigt findes på Online Marketings Google Update Timeline.