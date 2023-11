Google Mobile First Indexing

Google er nu officielt færdig med at implementere sin overgang til mobil først indeksering “Mobile-First Indexing”, som søgemaskinegiganten meddelte tirsdag d. 31.10-2023. Dette indebærer, at Google nu prioriterer de mobile versioner, når de gennemgår og indekserer websider.

Dette skifte afspejler Googles stigende fokus på mobile enheder, som begyndte i 2015. På det tidspunkt opdaterede Google sin søgealgoritme for at favorisere “mobilvenlige” hjemmesider.

Allerede året efter begyndte virksomheden processen med Mobile First Indexing ved at gennemgå de mobile sider i stedet for desktop-versionerne.

Google fejrer denne milepæl i en officiel meddelelse, hvor de takker webstedsindehavere, SEO specialister, webudviklere, designere og alle involverede i at gøre det mobile web til en succes.

Med mobil nu som den dominerende platform for global internetbrug, giver indeksering af de mobile versioner den mest nøjagtige brugeroplevelse, når brugere søger på deres telefoner.

Google har også annonceret, at de vil håndtere de få hjemmesider, der stadig ikke fungerer korrekt på mobile enheder ved at fortsætte med at gennemgå desktop versionerne.

For at bevare ressourcer vil Google desuden reducere sin indeksering af desktop versioner yderligere.

Som en relateret ændring fjerner Google “indexing crawler data” fra sin Search Console, da alle funktionsdygtige hjemmesider nu crawles via mobile enheder.

Den flerårige overgang til mobil-først indeksering afspejler mobilens stigende betydning for internetbrugen over hele verden.

Med den fulde udrulning af “Mobile-First Indexing” har Google nu forpligtet sig fuldt ud til mobil som den primære måde, brugere får adgang til internettet på.