Google fejrer 25 år: Et stort skridt i informationsalderen

Det er 25 år siden, at to ph.d.-studerende Larry Page og Sergey Brin fra Stanford University, begyndte at arbejde med et projekt med søgemaskiner. Dette projekt kom til at ændre internettets måde at foretage søgninger på. Den nye søgemaskine, som de kaldte Google, gik live 4. september 1998.

Teknologien har efterfølgende vist sig at have ændret måden, hvorpå vi finder ny information på på internettet.

Fra en garage til et teknologigigant

Google startede sit liv i en garage, hvor Page og Brin arbejdede med at udvikle en søgemaskine. De havde fået en ide om at skabe en søgemaskine, der kunne levere mere relevante søgeresultater end konkurrenterne på den tid (Alta Vista, Yahoo og flere).

De udviklede og patenterede en algoritme, som de kaldte for PageRank (PR). Algoritmen bruges til at rangere websider i deres søgeresultater (SERPS.

I 2004 gik Google på Børsen, og virksomheden begyndte at udbygge sine tjenester og produkter. Gmail kom til i 2004, og Google Maps og YouTube blev senere købt af Google fra andre aktører. Google er også gået ind på mobilmarkedet og har udviklet operativsystemet Android.

At organisere verdens information og levere de bedste søgereultater

Googles mission fra begyndelsen har været at “organisere verdens information og gøre den tilgængelig og nyttig for alle dens brugere.” Dette er blevet opnået gennem en række produkter og tjenester, der spænder vidt. Der er ligeledes kommet nye produkter gennem tiden som f.eks. Google Drive og værktøjer som Google Docs og Sheets.

Google bliver en global spiller på markedet for søgemaskiner

Google har fået stor indflydelse på udviklingen indenfor deling af information. Virksomheden har bla. arbejdet på at fremme internettets tilgængelighed i udviklingslande. Der er lanceret projekter som “Internet for All” for at give internetadgang til større dele af af verdens befolkning.

Samtidig er Google blevet centrum for debatter om privatliv og datasikkerhed. Virksomhedens evne til at indsamle og analysere store mængder brugerdata har udfordret balancegangen mellem personlige oplysninger og personaliseret service.

Google ønsker en bæredygtig fremtid

Google arbejder med bæredygtighed og miljøvenlig teknologi. De har forpligtet sig til at køre på 100% vedvarende energi og bla. har investeret i grøn teknologi.

I 2021 annoncerede Google desuden sit mål om at opnå kulstofneutralitet inden 2020’erne. Dette er et skridt i retning af at reducere virksomhedens miljømæssige aftryk og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

En milepæl for teknologi og information

Google har haft en enorm indflydelse på måden vi arbejder med vidensdeling på. 25-års jubilæet for Googles grundlæggelse er en god lejlighed til at se tilbage på denne rejse fra en garage til en teknologigigant. Mens vi ser tilbage på fortiden, kan vi også se frem til, hvordan Google vil fortsætte med at forme fremtiden for informationsteknologi de kommende år. En ting er helt sikkert: Google vil forblive en central aktør og fortsætte med at organisere information og udvikle produkter.

