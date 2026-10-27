Google Disavow bliver indimellem fremstillet som en hurtig løsning på tabte placeringer. Upload en fil med dårlige backlinks, vent nogle timer, og så skulle Google begynde at belønne websitet igen. Men er det virkelig sådan, værktøjet fungerer?

Jeg har arbejdet professionelt med SEO siden 1999, og gennem årene har jeg set mange metoder blive præsenteret som genveje til bedre placeringer. Nogle har haft en reel teknisk forklaring. Andre har mest været baseret på tilfældige sammenfald.

Påstande om, at en ny Disavow-fil kan genoprette et websites placeringer inden for få timer, hører til dem, jeg mener, man bør undersøge særligt kritisk.

Det betyder ikke, at Google Disavow er uden værdi. Tværtimod kan værktøjet være relevant i bestemte situationer. Men der er stor forskel på, hvad værktøjet faktisk gør, og hvad det undertiden får æren for.

Hvad er Google Disavow egentlig?

Google Disavow er et værktøj, hvor en websiteejer kan indsende en liste over eksterne URL’er eller domæner, hvis backlinks Google bliver bedt om at se bort fra.

Det er vigtigt at forstå, at Disavow ikke fjerner linkene.

Et link fra et andet website eksisterer fortsat, selvom det står i en disavow-fil. Besøgende kan stadig klikke på det, og det kan fortsat være synligt i forskellige linkrapporter.

Disavow er altså ikke et værktøj, der rydder op på internettet. Det er en anmodning til Google om at ignorere bestemte links i vurderingen af dit website.

Google anbefaler ikke Disavow til almindelig linkoprydning

Her kommer en detalje, som ofte forsvinder i diskussionen.

Google anbefaler kun værktøjet, når der er et betydeligt antal spamlinks, kunstige links eller lavkvalitetslinks, og disse links har medført eller sandsynligvis vil medføre en manuel handling.

Det kan eksempelvis være et website, hvor der tidligere er købt links, benyttet automatiserede linknetværk eller gennemført andre former for manipulerende linkbuilding.

Google skriver samtidig, at søgemaskinen i de fleste tilfælde selv kan vurdere, hvilke links den bør stole på.

Derfor er en stor mængde mærkelige backlinks ikke i sig selv dokumentation for, at et website har brug for en disavow-fil.

Kan Google Disavow virkelig virke på få timer?

Det er her, jeg bliver skeptisk.

Google beskriver selv, at det kan tage flere uger at indarbejde en disavow-liste.

Årsagen er blandt andet, at Google skal genbesøge og genbehandle de sider, hvor linkene findes.

Forestil dig et website med 5.000 indgående links fra mange forskellige domæner.

Disse links ligger ikke nødvendigvis på forsider, som Google besøger hyppigt. De kan ligge dybt inde på undersider, gamle artikler, profiler eller websites, som Google kun crawler med lange mellemrum.

At uploade en tekstfil ændrer ikke automatisk dette forhold.

Google har ikke dokumenteret en mekanisme, hvor samtlige links i en ny disavow-fil straks bliver genbehandlet, blot fordi filen er uploadet.

Derfor kan man heller ikke med rimelig sikkerhed konkludere, at en forbedring få timer efter upload skyldes Disavow.

Men hvad hvis placeringerne faktisk bliver bedre samme dag?

Det kan naturligvis ske, at et website får bedre placeringer kort tid efter, at en disavow-fil er uploadet.

Det interessante spørgsmål er, om de to begivenheder har en dokumenteret årsagssammenhæng.

Et website kan ændre placeringer af mange andre årsager:

Google kan have genbehandlet eksisterende signaler.

Andre tekniske eller indholdsmæssige ændringer kan begynde at få betydning.

Konkurrerende websites kan have ændret sig.

Google kan være i gang med en algoritmisk justering.

De målte placeringer kan variere mellem søgninger, geografiske områder og tidspunkter.

Derudover kan et website have været påvirket af unaturlige links længe før uploaden. En forbedring kan derfor være resultatet af processer, der allerede var i gang.

At noget sker efter en handling, er ikke det samme som, at handlingen er årsagen.

Det er et grundlæggende princip, som jeg synes, man bør holde fast i, også når en SEO-case ser overbevisende ud.

Hvad med hurtig crawling og såkaldte turbometoder?

Der findes metoder, hvor man forsøger at få Google til hurtigere at opdage URL’er eller ændringer på websites.

Det kan eksempelvis ske gennem nye interne links, opdaterede sitemaps eller andre ændringer, der gør indhold lettere at finde.

Men det er vigtigt at skelne mellem tre forskellige ting:

Crawling: Google besøger en URL og henter dens indhold.

Google besøger en URL og henter dens indhold. Indeksering og behandling: Google analyserer indholdet og afgør, hvordan det skal håndteres.

Google analyserer indholdet og afgør, hvordan det skal håndteres. Vurdering af links: Google behandler links og deres mulige betydning i søgesystemerne.

Det er ikke tre processer, man uden videre kan sidestille.

Selv hvis Google hurtigt crawler en bestemt side, betyder det ikke, at alle links fra den pågældende side straks bliver genvurderet, eller at en disavow-fil øjeblikkeligt påvirker placeringerne.

Man kan heller ikke regne med at kunne fremtvinge Googles genbehandling af tusindvis af eksterne links.

Høj spam-score betyder ikke nødvendigvis et skadeligt link

En anden udbredt misforståelse er, at alle links med en høj spam-score bør afvises.

Spam-score, domain authority og lignende værdier kommer fra eksterne SEO-værktøjer. De er ikke Googles egne vurderinger.

Et website kan have lav autoritet i et SEO-værktøj og samtidig være en fuldstændig legitim kilde. Omvendt kan et website med imponerende værktøjsmålinger indgå i manipulerende linkaktiviteter.

Når jeg foretager en linkprofilanalyse, ser jeg derfor ikke kun på tal fra et analyseværktøj.

Jeg ser blandt andet på linkets sammenhæng, placering, relevans, historik og sandsynlige formål.

Der er forskel på et naturligt link fra et lille specialiseret website og et link, der er etableret som led i et større forsøg på at manipulere Googles placeringer.

Kan man skade et website med Disavow?

Ja. Det er faktisk en af de vigtigste grunde til at være forsigtig.

Hvis man afviser links, som Google ellers ville have tillagt positiv værdi, kan man svække websitets linkprofil.

En disavow-fil bør derfor ikke være resultatet af en automatisk eksport af alle links, der har fået en dårlig score.

Det gælder især, hvis man ikke ved, hvorfor de enkelte links oprindeligt blev oprettet, eller om de faktisk udgør et problem.

En forkert disavow-fil kan blive en del af problemet i stedet for løsningen.

Manuel handling og algoritmisk vurdering er ikke det samme

Det er også vigtigt at skelne mellem en manuel handling fra Google og et almindeligt fald i organiske placeringer.

Ved en manuel handling kan websiteejeren normalt se en meddelelse i Google Search Console.

Hvis problemet handler om unaturlige links, kan det være nødvendigt at fjerne problematiske links, afvise dem, der ikke kan fjernes, og derefter anmode om en fornyet gennemgang.

Et almindeligt fald i placeringerne betyder derimod ikke automatisk, at websitet er blevet straffet for backlinks.

Google kan eksempelvis vælge at ignorere links, der tidligere bidrog positivt til et websites placeringer. Hvis den tidligere linkværdi forsvinder, er det ikke sikkert, at en disavow-fil kan genskabe den.

Det er en væsentlig forskel, som også er relevant i forbindelse med Google Penguin og Googles øvrige spam-bekæmpelse.

Hvad ville jeg undersøge, før jeg brugte Disavow?

Jeg ville begynde med at fastslå, om der overhovedet er et dokumenteret linkproblem.

Er der en manuel handling i Search Console? Er der tegn på omfattende manipulerende linkbuilding? Har websitet tidligere været involveret i købte links eller linknetværk?

Derefter ville jeg undersøge de konkrete links frem for blot at stole på automatiske vurderinger.

Hvis der er en reel risiko, bør man som udgangspunkt forsøge at få de problematiske links fjernet ved kilden. Disavow kan være relevant for de links, der ikke kan fjernes.

Men hvis der blot er tale om almindelige spamlinks, som Google sandsynligvis allerede ignorerer, ville jeg være tilbageholdende.

Hvad skal der til for at dokumentere en hurtig Disavow-effekt?

Hvis nogen hævder at have genskabt placeringer på få timer, ville jeg gerne se mere end en graf før og efter uploaden.

Jeg ville blandt andet spørge:

Hvornår blev filen uploadet?

Var der allerede en eksisterende disavow-fil?

Var websitet påvirket af en manuel handling?

Hvilke andre ændringer blev gennemført samtidig?

Var der tale om faktiske ændringer i Search Console-data eller blot enkelte placeringsmålinger?

Hvordan er andre sandsynlige forklaringer blevet udelukket?

Selv med disse oplysninger kan det være svært at dokumentere årsagen entydigt.

En enkelt case kan være interessant, men den er ikke tilstrækkelig til at fastslå, at Google generelt behandler disavow-filer på få timer.

Min vurdering efter mange år med SEO

Jeg har gennem årene set SEO udvikle sig fra forholdsvis enkle søgemaskiner til avancerede systemer, der vurderer indhold, links og mange andre signaler.

Der har altid været metoder, som blev markedsført som hurtige løsninger.

Nogle viste sig at fungere i en periode. Andre byggede på misforståelser af, hvad der faktisk skete.

Google Disavow er et nyttigt værktøj i de situationer, det er beregnet til.

Men det er ikke en universalløsning på faldende placeringer, og Googles egen dokumentation understøtter ikke en generel påstand om, at en ny disavow-fil kan genskabe placeringer på få timer.

Min tilgang er derfor fortsat den samme: Undersøg problemet, forstå årsagen og vælg først derefter løsningen.

Det er måske mindre spektakulært end en mirakelkur, men det er et bedre udgangspunkt for langsigtet SEO.

FAQ – ofte stillede spørgsmål om Google Disavow

Kan Google Disavow forbedre placeringerne på få timer? Der er ingen dokumenteret garanti for, at Google Disavow kan forbedre placeringerne på få timer. Google oplyser, at behandlingen kan tage flere uger. En hurtig forbedring efter upload beviser derfor ikke, at disavow-filen var årsagen. Hvor lang tid tager det, før en disavow-fil virker? Google oplyser, at det kan tage flere uger at indarbejde en disavow-fil. Det hænger blandt andet sammen med, at Google skal genbesøge og behandle de sider, hvor de afviste links findes. Hvornår bør man bruge Google Disavow? Google anbefaler Disavow, når et website har et betydeligt antal spamlinks, kunstige links eller lavkvalitetslinks, som har medført eller sandsynligvis vil medføre en manuel handling. De fleste websites behøver ikke værktøjet. Skal jeg afvise backlinks med høj spam-score? Nej. Spam-score fra eksterne SEO-værktøjer er ikke en Google-måling. Et link bør vurderes ud fra blandt andet relevans, oprindelse, placering og formål, før det eventuelt afvises. Kan Google selv ignorere dårlige backlinks? Ja. Google oplyser, at søgemaskinen i de fleste tilfælde selv kan vurdere, hvilke links den bør stole på. Derfor er det normalt ikke nødvendigt at afvise almindelige spamlinks. Kan en disavow-fil skade mit website? Ja. Hvis du afviser links, som Google ellers ville tillægge positiv værdi, kan det skade websitets synlighed. Derfor bør Disavow anvendes med forsigtighed og på baggrund af en konkret linkanalyse. Fjerner Google Disavow backlinks fra internettet? Nej. Google Disavow fjerner ikke links fra eksterne websites. Værktøjet giver dig mulighed for at bede Google om at se bort fra bestemte links ved vurderingen af dit website. Er et fald i Google-placeringer tegn på, at jeg skal bruge Disavow? Nej. Faldende placeringer kan skyldes mange forhold, herunder indhold, teknik, konkurrence og algoritmiske ændringer. Disavow bør først overvejes, hvis der er konkrete tegn på et alvorligt problem med unaturlige backlinks. Skal jeg bruge Disavow efter en Google spam update? Ikke nødvendigvis. Hvis Google har fjernet den positive virkning af manipulerende links, vil en disavow-fil normalt ikke genskabe den tabte linkværdi. Først bør årsagen til faldet undersøges. Kan man fortryde en disavow-fil? Ja. Du kan ændre eller fjerne afvisninger i din disavow-liste. Det kan dog tage flere uger, før Google har behandlet ændringerne, og tidligere placeringer er ikke garanteret.

Kilder og videre læsning