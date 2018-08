Google opdatering august 2018 - Google opdaterer core algoritmen

| Af

Google opdatering august 2018 – Medic Update

Google bekræfter via et indlæg på Twitter at de er begyndt udrulningen af en større Core algoritmeopdatering (Medic Update) af deres system d. 1 august 2018. Der er altid lidt ekstra fokus, når der er tale om core opdateringer i Googles søgemaskine, hvor websteder taber eller vinder trafik fra søgemaskinen. Der opdateres generelt 300 – 500 gange om året i mindre og større opdateringer / justeringer af søgemaskinens indeks, men disse opdateringer er småjusteringer og omtales ikke i nævneværdig grad.

Hvad er sket i forbindelse med den nye Google algoritme?

Der er websteder, som oplever fald i størrelsesordenen 30% på deres kerne keywords, og der er tilsvarende sider, der har stigninger på op til ca. 50% i forhold til tidligere.

I skrivende stund ser det ud til specielt, det er YMYL sider, der står for skud i forbindelse med Google Medic Update” Your Money, Your Life”. jf. Google Quality Rater Guidelines Afsnit 2.3 i den seneste udgave.

Kilde: Google quality rater program juli 2018

Der er tale om sider indeholdende tekster om finansielle produkter og sundhedsrelaterede sider, der er ramt hårdest. Det ligner udskilning i forhold til Google Quality Rater programmet, hvor sider klassificeres og rankes ud fra kriterier og retningslinjer udarbejdet til deres manuelle redaktører. Google forsøger tilsyneladende i forbindelse med opdateringen at rangordne siderne bedre end tidligere.

Google har fastsat yderst høje standarder for denne type af websider og indhold baseret på, at de kan have en negativ indvirkning på brugerens sundhed, økonomi eller sikkerhed.

Er der tale om censur i den nye algoritme?

Om der er tale om censur, det er spørgsmålet, men Google ønsker i forbindelse med denne vejledning at selektere de troværdige sider i forhold til de mere hjemmestrikkede sider, der typisk indeholdende overoptimeret tekst baseret på keywords og lirum larum tekst, der er skrevet mere til søgemaskinerne, end der er tale om faktuel viden på emnet. (Det har altid været vigtigt som bruger at være kildekritisk, og er det stadig, men Google forsøger med sine algoritmer at hjælpe den enkelte bruger)

SEOs hos Black Hat World og WebmasterWorld diskuterer for tiden Google opdateringen Medic Update og følgevirkningerne af disse for de berørte grupper flittigt i deres fora.

Kan man så justere sig ud af problemet hvis man er i den gruppe, der er blevet ramt af Google opdateringen?

Når der er tale om opdateringer, der muligvis bygger på Google Quality Rater programmet, så er det mere end vanskeligt lige at komme med et quick fix, der ændrer sites placeringer i SERPS. At ændre titler, overskrifter, keyword density, ankertekst links fra interne og eksterne kilder etc. det er ikke løsningen på problemet, da de mekanismer ikke umiddelbart er i forhold til disse faktorer, der har forsaget det drop i SERPS, som er sket..

Det er dog for tidligt helt at gennemskue, hvad der ligger bag de enkelte vægtninger, det kræver en større gennemgang og test.