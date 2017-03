| Af

Google mobil algoritme er i luften som annonceret tidligere på året

Google melder i dag officielt ud, at det er dagen hvor den længe ventede mobil algoritme begynder at blive rullet ud over hele Verden.

Det er målet at give bedre Ranking score for websites i Googles mobile indeks, som er mobil venlige i deres opbygning og design. Det vedrører kun søgninger fra mobiltelefoner.

Der er lagt vægt på bruger venligheden, hvor det skal være lettere at finde websites i høj kvalitet og med relevante resultater, hvor teksten er læsbar for brugeren, uden at skulle zoome og trykke rundt på websiden horisontalt og vertikalt.

Googles mobile opdatering af algoritmen

Denne opdatering påvirker kun søgninger på mobile enheder

Opdateringen er World Wide, hvilket betyder den kommer på alle sprog

Opdateringen gælder for individuelle sider, ikke hele websteder

Påvirker virksomhedens søgemaskineoptimering af websitet i forbindelse med søgninger på mobile enheder, hvis sitet ikke er responsivt eller adaptivt

Øger mobil venlige websites placeringer i mobil søgeresultaterne på Google

Påvirker ikke tablets og desktop søgninger

Google udtaler, mens mobil venlige ændringer er vigtige, så vil søgemaskinen stadig vurdere websteder med høj kvalitet højt ud fra de gængse algoritmer, hvis indholdet svarer til en aktuel forespørgsel, hvilket betyder at sider med høj kvalitet stadig vil kunne rangere højt i aktuelle søgninger i Googles mobile søgeresultater.

Gør dit website mobil venligt nu – test det med Google mobile friendly

Husk nu det er vigtigt at få ændret dit website, således du får del i den stigende trafik fra mobile enheder.

Test dit website med Google mobil simulator, og se om der er problemer med mobil venligheden, hvis dit website allerede er responsivt eller adaptivt, så kan der stadig være nogle forhindringer i at sitet opfattes af Google som værende mobil venligt. F.eks. hvis du i din robots.txt fil har lukket af for CSS, JS og images filer, så vil Google opfatte websitet som ikke mobil venligt.

Test det med Googles værktøj til mobil venlighed

