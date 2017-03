Google “FRED” algoritme fra Google - fra rygtebørsen

| Af

Google Fred opdatering? Ny algoritme hos Google

Fra rygtebørsen er der toner, der fortæller at Google har søsat en ny algoritme for nogle dage siden under betegnelsen Google Fred.

Navnet skulle efter sigende være en udspringer af udtagelser fra Googles Gary Illyés, der i spøg har foreslået, at alle opdateringer skal hedde “Fred.”.

Google Fred algoritmen skulle have særligt fokus på blackhat og link-spam teknikker, hvilket bygger på de mange testværkværktøjer, der pt. er meget volantile i deres analyser af kunders placeringer etc. hvor resultaterne hopper og danser i disse dage og det giver en indikation om, der er noget i gærde hos store Google.

Der er stort fokus på denne opdatering på websteder som blackhatworld og andre webmasterblogs, hvor der livligt diskuteres om virkninger etc.

Vores mening om Google Fred? opdateringen

Vores erfaringer med sådanne opdateringer er, at holde ro på mens det gynger og hopper, og når der er ro på de forskellige Google indeks igen, se hvor problemfelterne er og så tage udgangspunkt i det.

Selvom der nu er igen, igen, igen er sat fokus på blackhat teknikker, og de siger nu sker det! At de fjerner det, så vil Google aldrig kunne identificere korrekt udført cloaking – medmindre de vil risikere at fjerne det halve af nettes sider fra deres indeks. (Falske positive).

De opnår hver gang en skræmmeeffekt, hvilket afholder de fleste fra at anvende disse teknikker mere.

Det afholder så ikke de professionelle cloakere fra at fortsætte på denne sti.

John Mueller og Gary Illyés fra Google vil endnu ikke officielt bekræfte denne opdatering.

Eksterne kilder.:

searchengineland

webmasterworld