EU BUSINESS REGISTER verdensmester i spam

Er snart ved at være træt af de idioter, der fremsender det velkendte opdateringsskema uopfordret til virksomheder i Danmark og andre lande.

De forsøger at narre virksomheder ind i deres totalt ukendte og ikke besøgte webkatalog. Vi har skrevet om dem og nogle af de samme spammere ved tidligere lejligheder. Læs mere om EU Business Register og deres forretningsmodel.

Der findes en del filialer af samme type platforetagende med lidt forskellige navne, men med samme type opdateringsskema.

Der er tale om spammail, der er ikke nogen her i huset, der har bedt EU business register fremsende mail til undertegnede, og der er ikke givet tilladelse til at de må fremsende e-mail, så der er tale om en uopfordret e-mail.

Vi prøver igen, igen at anmelde dem for spam, og håber der snart er nogen, der tager affære og giver dem et slag over fingrene eller et los i r…. , men virksomheder som dem har en tendens til at poppe op igen i alle afskygninger med deres svindel annoncer. Så vær på vagt derude..