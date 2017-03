DMOZ (Open Directory Project) lukker i dag

| Af

DMOZ lukker efter snart 20 år på banen

Det er så slut i dag R.I.P.

DMOZ, der blev grundlagt i 1998 – og gik live d. 5. juni 1998 under navnet Gnuhoo med grundlæggerne Rich Skrenta og Bob Truel, der arbejdede hos SUN Microsystems.

Navnet blev ændret efterfølgende pga. ligheder med GNU projektet (Fri software) og en efterfølgende indsigelse mod brug af navnet ”Gnu” så blev navnet ændret til NewHoo.

Navnet fik igen en på hatten, da der i slutningen af navnet indgik Hoo, hvilket stødte Yahoo lidt på manchetten. Det afstedkom så igen et navneskifte. Netscape overtog en periode og det indgik i Open Directory Projekt.

I starten var strukturen på Gnuhoo baseret på kategoristrukturer fra UseNet nyhedsgrupper.

I 1999 var der flere url-adresser i dmoz end i Yahoo directory. I 1999 var der anslået ca. 1 million, hvor der et år efter i starten af år 2000 var ca. 1.6 million url-adresser indekseret i databasen og allerede i slutningen af år 2000 var antallet af url-adresser steget til over 3 millioner indekserede adresser.

I 2006 var der over 7.300 aktive redaktører af kataloget.

Dmoz.org

Dmoz har været elsket og hadet på samme tid.

Det var stedet man absolut skulle være i med sit website, der var god værdi af links fra dette site og Google brugte Dmoz kataloget til sin egen version, der gik under navnet Google directory. Dette katalog har været aktivt indtil 2011, hvor Google med jævnlige mellemrum opdaterede sit eget indeks med data fra Dmoz.

Dem der ikke fik sit site optaget i kataloget havde det svært og hadede det! – og måske med en god grund!

Korruption og vennetjenester en del af Dmoz

At kende flere af redaktørerne eller selv være aktiv redaktør af kategorier gav gode muligheder for at få de websites ind man som bruger ønskede, dem der faldt udenfor eller var konkurrenter kunne have svært ved at komme ind, hvis en redaktør ikke ønskede det pågældende site ind.

Der var endvidere typisk sindssygt lange optagelsestider, hvis man ikke kendte redaktørerne i forskellige områder. Optagelsestider på imellem 6 og 12 måneder var meget normalt.

Men, nu er det slut og vi må mindes disse tider igennem waybackmachine etc. hvis man ønsker at se hvorledes dette katalog så ud tidligere.

Men jeg ser tilbage på de gamle cloaking tider med IP cloaking og hvor redaktører på Dmoz ikke kunne se at et site var cloaked (lakmusprøven) på godt udført programmering når manuelle redaktører ikke kunne se hvordan sites kodning var skruet sammen, hvordan skulle Google robot så?

Har fået optaget rigtigt mange IP cloakede website i Dmoz under forskellige redaktører – og de er aldrig blevet spottet.

Det er helt nostaltisk, men lidt af en skam at teknologier som IP cloaking ikke bruges mere i daglig SEO og alt skal være så hvidt, så hvidt!

