Disavow links til Google kan forbedre din linkprofil

Disavow af dårlige link? Har du en ren linkprofil

Linkprofilen har væsentlig betydning for et websites ranking i søgemaskinerne.

Tidligere var det kun et spørgsmål om af få skaffet så mange links som muligt når en virksomhed købte SEO. Dette billede har i dag ændret sig markant, nu kan situationen være for at skabe en fornuftig linkprofil, så skal der ryddes op i de eksisterende links til websitet. Der kan i mange tilfælde skaffes bedre placeringer ved at fjerne dårligt placerede- og suspekte links til websitet.

Vi oplever stadig nye kunder, der kommer til os med problemer med Ranking på Google. Dette er typisk en konsekvens af tidligere SEO tiltag med vægt på linkbuilding af tvivlsom karakter, der har skabt en unormal linkprofil for deres hjemmeside.

Dette har givet uoverskuelige konsekvenser for de berørte kunder, hvor trafikken fra organiske søgninger er mere eller mindre forsvundet på bestemte søgefraser og i nogle tilfælde også deres domænenavn.

Tidligere var det normalt at smide mange links på specifikke søgeord op ”alle de steder” det var muligt af få placeret links, debat fora, blog kommentarer, tvivlsomme linkkataloger, bookmarksider og lignende på falske profiler mv.

Dette skabte en industri, hvor linkbyggere, danske og udenlandske havde denne vare til salg. Der blev solgt links i størrelsesordenen få hundrede til titusindvis af links med mere eller mindre samme ankertekster fra bla. linkkataloger, der havde stort set identiske hjemmesider i deres forskellige indeks – eneste forskel var navnet på linkkataloget.

Det er nu nogle år siden Google introducerede den berømte og frygtede algoritme, der går under betegnelsen Google Penguin. Denne algoritme går specifikt efter linkspamming. Der er tale om links fra suspekte hjemmesider, overdreven brug af ens ankertekster, og links der kan sættes i bås med spam links.

Google Penguin er i modsætning til andre algoritmer Google anvender ikke en løbende opdatering, der hver gang Google bot kommer forbi foretager justering på baggrund af det indekserede, men en kørsel, der foretages med et interval som Google bestemmer.

Der går lang tid imellem disse kørsler, derfor vil et påvirket websted være ”ude af spillet et pænt stykke tid” hvis pingvinen først har fået fat i et website og registreret en dårlig linkprofil.

Kendte datoer for Google Penguin siden 2012

Google Penguin 1 opdatering – 24 april 2012 – Påvirkede ca. 3,5% af alle søgninger i Google.

Google Penguin 2 opdatering – 26 maj 2012 – Påvirkede mindre en 0,1%, der var tale om en mindre justering.

Google Penguin 3 opdatering – 5 oktober 2012 – Påvirkede ca. 3,2% af alle søgninger i Google.

Google Penguin 4 opdatering – Penguin 2.0 Maj 2013 – Påvirkede 2,3% af alle søgninger i Google.

Google Penguin 5 opdatering – Penguin 2.1 4 oktober 2013 – Påvirkede ca. 1% af alle søgninger i Google.

Google Penguin 6 opdatering – Penguin 3.0 17 oktober 2014 Påvirkede færre end 1% af søgninger i Google

Google indførte efter mange diskussioner en metode (Disavow fil, der giver mulighed for at fortælle hvilke websites, der ikke ønskes medtaget i Google vurdering af et websites Ranking).

Spørgsmålet er så, skal man anvende en disavow fil og tage en dialog med Google om udelukkelse af suspekte links, eller skal man forsøge at opbygge en stærk linkprofil ved at forstærke de gode links og forsøge at få pillet de links ned, der ligger på dårlige steder?

Ryd op i rodet af dine links først

Det anbefales altid at bruge tid på at se om det er muligt af få fjernet dårlige links ved at kontakte de forskellige steder og spørge om de gider fjerne de pågældende links. Det kan være en kamp op af bakke, hvor der ikke altid sker ret meget og der ikke svares på fremsendte e-mails. Det bør dog ikke afholde en fra at forsøge at få fjernet så meget som muligt.

Dernæst er der mulighed for styrkelse af linkprofilen med relevante og troværdige links inden for samme branche etc.

Links fra linkkataloger og lignende placeret rundt omkring i Verden bør helt udelukkes, når der er tale om danske hjemmesider. Der skal være en naturlig linkprofil, som indeholder relevante lande specifikke hjemmesider fra det område websitet er placeret og hvor målgruppen for brugerne er.

Det siger Google guidelines om unaturlige links og linknetværk

Det er altid en større opgave at rydde op efter dårligt placeret links – brug disavow med omtanke

Disavow af suspekte links er en mulighed når de andre tiltag er forsøgt.

Men forvent ikke at komme 100% tilbage i SERPS efter en total udrensning af dårlige links. Erfaringerne viser at det er muligt at komme tilbage til et sted imellem 80 og 90% af tidligere placeringer på de udelukkede søgeord og søgefraser, hvilket er bedre end at være helt væk!

Hvis beslutningen er taget med at anvende disavow og uploade en fil til Google, så er der en rækkefølge der bør følges nøje.

Først skal de unaturlige links findes, der findes flere værktøjer, der kan finde disse links – f.eks. Majestic, seoMoz, Ahrefs og specialværktøjet fra LinkResearchTools – den mindste løsning, der skal til for et godt resultat er Super Hero.

Læs mere her http://www.linkresearchtools.com

Når man går i gang med denne proces, så kræver det at datagrundlaget testes og gennemgås flere gange inden der uploades en disavow fil til Google. Der er risiko for at komme til at udelukke gode links, hvis der f.eks. udelukkes hele domæner uden at se på hvilke sider det reelt drejer sig om, kan det på både den korte og lange bane skabe problemer for websitet, og det kan være svært at rette op på efterfølgende.

Det er vigtigt at klassificere de dårlige links i kategorier, Brand- Money- og Compound Words og se på hvor de linker fra og i hvilken sammenhæng. Se på de pågældende sider, hvis du selv syntes de ligner noget skod, så gør Google det nok også!

Læs evt også søgemaskinernes guidelines og bliv klog på hvad de foreskriver.

I alle de ovennævnte værktøjer er der en stor mængde falske positive websteder, der absolut ikke er steder, der skal udelukkes, men figurerer her fordi de har nogle af de karaktertræk som sider med dårlige links har.

Det er typisk websteder hvor links kan figurere på flere sider, nyheder, blog rools og lignende, som skaber relativt mange ens link, som ser unaturlige ud, hvor der f.eks. er 30.000 links med et specifikt søgeord i en ankertekst på samme website.

Der kan i disse test vises websteder som f.eks. Amino, Twitter, Facebook, ja sågar Google Plus med en risikofaktor. Så husk hvis du gør det selv at undgå at udelukke disse websteder i din disavow fil. (selvom datagrundlaget tit er meget stort i sådanne test, så kræver det minutiøs manuel gennemgang af ”alle” links inden der uploades en disavow fil til Google).

Disavow med mulighed for udelukkelse af enkeltfiler på et domæne

Det er knap så risikabelt at udelukke enkeltsider fra et website, risikoen er så kun forbundet med de pågældende sider og ikke hele domænet.

Hvis der er problemer på relativt store og funktionelle websites med rigtigt mange links, så bør der sendes en e-mail til det pågældende websites webmaster og anmode om at få det pågældende link fjernet fremfor at smide det ind i en disavow fil.

Resumé: Vær forsigtig, når du anvender en disavow fil til styring af din linkprofil

Når vi beskæftiger os med unaturlige links, så skal divavow løsningen være den sidste udvej for at få styr på sine backlinks. Forkert tilføjede domæner til sin disavow fil kan være direkte skadelig for den samlede linkprofil, specielt hvis der er tale om domæner med en vis styrke i forhold til linkpopularitet etc i søgemaskinerne. Her tænkes på større websteder med titusindvis af links, hvor det er meget arbejdskrævende at gennemgå disse manuel og kontrollere deres validitet når analyseværktøjer finder nogle af disse suspekte.

Google guide til upload af disavow

Hvor hurtigt virker disavow links?

Matt Cutts fra Google forklarer i denne video om hvordan en disavow links virker.

Det kan tage et stykke tid for Google at gennemgå links fra en uploaded liste, så vær tålmodig.

Der findes dog teknikker, hvor det er muligt at booste denne proces væsentlig og hvor resultaterne kommer forholdsvis hurtigt, men her skal påregnes en del udgifter til denne opgave, hvis der er tale om større websites.

Løbende regnskab med din linkprofil

Der bør på lige fod med at foretage placeringsanalyser og gennemgang af besøgstal foretages jævne test af linkprofilen.

Grunden til at foretage løbende test f.eks. hver anden eller tredje måned, skyldes det er vigtigt at se hvilke nye links, der kommer til af naturlig vej og om evt. konkurrenter forsøger at foretage negativ SEO mod websitet ved at placere købte links med det formål at skade placeringerne for websitet i søgemaskinerne.

Samtidig bliver positivlisten samtidig opdateret med de naturligt fremkomne links, hvor der kan gøres aktivt brug af disse ny ankomne kvalitetslinks i forbindelse med virksomhedens samlede SEO tiltag.

Vi gennemgår typisk denne profil løbende sammen med de forskellige SEO tiltag kundens løsning indebærer. Det giver en væsentlig stærkere SEO løsning, hvor alle faktorer er med i den samlede billede af det pågældende website.

Google Penguin og fremtiden!

Google arbejder på at få Google Penguin algoritmen til at køre i real time ifølge Gary Illyes fra Google’s Webmaster Trends Analyst team

Læs mere her https://twitter.com/methode/status/619746641197686784

Matt Cutts fra Google om naturlig linkbuilding 2015